مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيسين بأسوان

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسي ركاب بطريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب المحافظة.

وكان مدير أمن أسوان اللواء هشام فاروق، قد تلقى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسي ركاب على طريق "أسوان - أبوسمبل" الدولي بالقرب من قرية كركر، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 6 آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.‎



