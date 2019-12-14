مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيسين بأسوان
تحرير:أ.ش.أ
١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسي ركاب بطريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب المحافظة.
وكان مدير أمن أسوان اللواء هشام فاروق، قد تلقى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسي ركاب على طريق "أسوان - أبوسمبل" الدولي بالقرب من قرية كركر، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 6 آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.