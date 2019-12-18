هل الحصول على جرعات زائدة من فيتامين C ضار بصحتك؟

يعتبر فيتامين C من أنواع الفيتامينات التي تذوب في الماء، ولا يمكن تخزينها في الجسم، ولهذا عند استهلاك هذا الفيتامين فإنه يتنقل إلى الأنسجة عبر سوائل الجسم.
يعتبر فيتامين C من المغذيات المهمة الوفيرة في العديد من الفاكهة والخضروات، والحصول على الكميات الكافية منه ضروري من أجل الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، كما أنه يلعب دورا في التئام الجروح، وإبقاء العظام قوية وتحسين وظائف المخ.
ومن المثير للاهتمام أن بعض العلماء أزعموا أن مكملات فيتامين C تمد بالفوائد السابق ذكرها مثلما يمكن الحصول عليه من الطعام، ومن أكثر الأسباب الشائعة لحصول العديد من الأشخاص على مكملات فيتامين C هو منع نزلات البرد والانفلونزا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
ما يجب معرفته، أن العديد من المكملات تحتوي على كميات زائدة من الفيتامين الذي يسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها في بعض الحالات، ولهذا يجب معرفة الكميات الآمنة من فيتامين C التي من المحتمل أنك تستهلك منه كثيرا.
فيتامين C يذوب في الماء ولا يُخزن في الجسم
يعتبر فيتامين C من أنواع الفيتامينات التي تذوب
ما يجب معرفته، أن العديد من المكملات تحتوي على كميات زائدة من الفيتامين الذي يسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها في بعض الحالات، ولهذا يجب معرفة الكميات الآمنة من فيتامين C التي من المحتمل أنك تستهلك منه كثيرا.
فيتامين C يذوب في الماء ولا يُخزن في الجسم
يعتبر فيتامين C من أنواع الفيتامينات التي تذوب في الماء، ولهذا فلا يمكن تخزينه في الجسم، وعند استهلاك هذا الفيتامين فإنه يتنقل إلى الأنسجة عبر سوائل الجسم، واي كميات زائدة تخرج خلال التبول.
ولأن جسمك لا يخزن فيتامين C، كما لا ينتجه من تلقاء نفسه، فمن المهم استهلاك أطعمة يومية غنية بهذا الفيتامين، ومع ذلك فإن الحصول على المكملات بكميات كبيرة يمكن أن تسبب مشكلة في الهضم وحصوات في الكليتين.
عند استخدامك لجرعات زائدة من فيتامين C فإن هذا يساعد في تراكمه وبالتالي يقودك إلى أعراض تكشف عن الاستخدام المتزايد، ولهذا من المهم ملاحظة أن من غير الضروري لبعض الأشخاص الحصول على مكملات فيتامين C، كما من السهل الحصول على الفيتامين بشكل يومي من خلال تناول الخضروات والفاكهة الطازجة.
الكثير من فيتامين C يسبب مشكلات في الهضم
من أكثر الآثار الجانبية الشائعة عند أخذ مستويات متزايدة من فيتامين C هو عسر الهضم، وعموما لا يحدث هذا العرض عند الحصول على الفيتامين من الأطعمة بل من المكملات، فإذا كنت تستهلك أكثر من 2000 ملج في المرة الواحدة فلابد من حدوث عسر الهضم والإسهال والغثيان.
الجرعات الزائدة من فيتامين C يمكنها أن تقودك إلى حمض الجزر، لذا إذا كنت تواجه مشكلات في الهضم نتيجة حصولك على فيتامين C بشكل متزايد فعليك التخلي عن جرعات المكملات.
ربما يسبب تراكم الحديد
من المعروف أن فيتامين C يحسن من امتصاص الحديد في الجسم، حيث وجدت دراسة أقامها الباحثون على البالغين أن امتصاص الحديد زاد بنسبة 67% عند الحصول على 100 ملج من الفيتامين خلال الوجبة.
ومع ذلك، عندما يكون لدى بعض الأشخاص حالة من ارتفاع خطر تراكم الحديد في الجسم التي تسمى بـ hemochromatosis, فمن المهم أن يكونوا حذرين عند الحصول على مكملات فيتامين C، وذلك لأن الكميات الزائدة منه تقود إلى تراكم الحديد مما يسبب مشكلات في القلب والكبد والبنكرياس والغدة الدرقية بالإضافة إلى الجهاز العصبي المركزي.
ويقول الباحثون إن تراكم الحديد ليس جيدا في حالة عدم امتصاص الجسم له بشكل جيد، ولهذا فلا تستهلك المزيد من فيتامين C لمنع تراكم الحديد.
أخذ المكملات بجرعات مرتفعة ربما يسبب حصوات الكلى
يتم إفراز فيتامين C الزائد من الجسم كأكسالات ،التي غالبا ما تخرج مع البول ولكنها قد ترتبط بعض المعادن فتشكل بلورات تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، وعند استهلاك فيتامين C بكميات كبيرة فتزيد الأكسالات التي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالحصوات.
كما تم الإبلاغ عن حالات الفشل الكلوي عند الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 2000 ملج في اليوم، ومع ذلك، هذا أمر نادر للغاية، وخاصة في الأشخاص الأصحاء.
ما كمية فيتامين C التي تعتبر زائدة؟
يبدو أن جميع الآثار الضارة لفيتامين C، بما في ذلك المشكلات الهضمية وحصوات الكلى، تحدث عندما يتناوله الأشخاص بجرعات كبيرة تزيد عن 2000 ملج، لذا إذا اخترت أن تأخذ مكملات فيتامين C ، كما يحتاج الرجال إلى 95 ملج يوميا والنساء 75 ملج.