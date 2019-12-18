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هل الحصول على جرعات زائدة من فيتامين C ضار بصحتك؟

يعتبر فيتامين C من أنواع الفيتامينات التي تذوب في الماء، ولا يمكن تخزينها في الجسم، ولهذا عند استهلاك هذا الفيتامين فإنه يتنقل إلى الأنسجة عبر سوائل الجسم.
تحرير:فيروز ياسر ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فيتامين C
فيتامين C
يعتبر فيتامين C من المغذيات المهمة الوفيرة في العديد من الفاكهة والخضروات، والحصول على الكميات الكافية منه ضروري من أجل الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، كما أنه يلعب دورا في التئام الجروح، وإبقاء العظام قوية وتحسين وظائف المخ. ومن المثير للاهتمام أن بعض العلماء أزعموا أن مكملات فيتامين C تمد بالفوائد السابق ذكرها مثلما يمكن الحصول عليه من الطعام، ومن أكثر الأسباب الشائعة لحصول العديد من الأشخاص على مكملات فيتامين C هو منع نزلات البرد والانفلونزا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
ما يجب معرفته، أن العديد من المكملات تحتوي على كميات زائدة من الفيتامين الذي يسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها في بعض الحالات، ولهذا يجب معرفة الكميات الآمنة من فيتامين C التي من المحتمل أنك تستهلك منه كثيرا. فيتامين C يذوب في الماء ولا يُخزن في الجسم  يعتبر فيتامين C من أنواع الفيتامينات التي تذوب
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سرطان المعدة

أنيميا ونقص فيتامين D.. أضرار الدايت غير الصحي

يتجاهل البعض صحة الجسم، وكأنه لا يحتاج لصيانة من وقت لآخر، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر والمعادن والفيتامينات الهامة، لأن أي نقص في عنصر محدد، يؤدي إلى خلل في الجسم، فنقص معدن الحديد، ينتج عنه الأنيميا، ونقص فيتامين A يؤدي إلى جفاف البشرة والعين، جميعها ترجع إلى اتباع حمية غذائية، تفتقر إلى العناصر الضرورية لصحة الجسم، كما يعتبر نقص فيتايمن D شائع بشكل كبير، نتيجة قلة التعرض للشمس، لذا لابد من الانتباه جيدًا لصحة الجسم، نقلًا عن الموقع الهندي "stylecraze"
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طهر القولون بهذا العصير.. تناوله لأسبوع

أصبح ألم القولون من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكبار والصغار والنساء والرجال، وتعددت الأسباب واختلفلت نسبة الآلام، لكن المرضى يتزايد عددهم، وبالرغم أن مشكلات الجهاز الهضمي متعددة لكن غالبا ما يعتقد المرضى أن تلك الآلام في المعدة والأمعاء فقط غير مبالين بالقولون الذي يعتبر من الأعضاء المهمة التي يجب الحفاظ على صحتها جيدا، حيث يلعب دورا حيويا في القضاء على فضلات الأطعمة والمساعدة في عملية ترطيب الجسم، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
آلام الأذن

بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن. عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
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ضيق التنفس

ضيق التنفس مشكلة مزعجة.. تغلب عليها بالزنجبيل

ضيق التنفس من أكثر المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث عندما يمتلك الشخص مشكلة في القدرة على تنفس الهواء، وبالتالي لا يدخل إلى الرئتين ما يكفي منه. من أكثر الأسباب الشائعة لضيق التنفس الربو، والقلق المزمن، والنوبات القلبية إلى جانب فشل القلب وفقدان الدم المفاجئ، وذلك وفقا لما ذكره موقع Boldsky. ربما يحدث ضيق التنفس لبعض الأشخاص في فترة قليلة، وقد يستمر لدى البعض لأسابيع، وإذا كانت تلك الحالة لا تحدث بسبب مشكلة طبية فيمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف الحالة.
سرطان-الدم

يحدث نتيجة ضعف المناعة.. ما ليمفوما اللاهودجكين؟

سرطان الدم من أكثر أنواع السرطان فتكا، كما أن ليمفوما اللاهودجكين (NHL) هي مجموعة من سرطانات الدم التي تشمل جميع أنواع الأورام اللمفاوية، باستثناء ليمفوما هودجكين، حيث يتطور عندما تتطور الأورام من الخلايا اللمفاوية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء. يمكن أن ينتشر الليمفوما اللاهودجكين في أجزاء أخرى من الجهاز اللمفاوي؛ كالأوعية اللمفاوية، واللوزتين، والطحال، والغدة الزعترية ونخاع العظام، وفي بعض الحالات تتأثر الأعضاء خارج الجهاز اللمفاوي أيضا. وذلك حسبما ذكر موقع Bold sky.com.
افرازات-العين

«الكمادات وأوميجا 3».. كيف تتخلص من جفاف العين؟

تحدث إلى طبيب العيون، وسيخبرك أن جفاف العين من أكثر المشكلات الصحية التي يسمعها من المرضى، كما كشف المعهد الوطني للعيون عن أنه حالة مؤلمة وغالبا ما تحدث نتيجة عدم تناسق الدموع، كما أنها تتبخر بسرعة. في أغلب الحالات يمكن التحكم في جفاف العين، ومع ذلك يعتمد الأمر على الأسباب والمخاطر، وقد تكون غير قابلة للشفاء تماما؛ ولهذا فإن أعراض وعلامات جفاف العين تشمل الشعور بالحرقة أو اللسعة، وثقل الجفون، وتعب العين، بالإضافة إلى الألم والاحمرار والتذبذب في الرؤية، حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
وجبات-الفطار

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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