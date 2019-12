هل الحصول على جرعات زائدة من فيتامين C ضار بصحتك؟

يعتبر فيتامين C من أنواع الفيتامينات التي تذوب في الماء، ولا يمكن تخزينها في الجسم، ولهذا عند استهلاك هذا الفيتامين فإنه يتنقل إلى الأنسجة عبر سوائل الجسم.

تحرير:فيروز ياسر ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فيتامين C

يعتبر فيتامين C من المغذيات المهمة الوفيرة في العديد من الفاكهة والخضروات، والحصول على الكميات الكافية منه ضروري من أجل الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، كما أنه يلعب دورا في التئام الجروح، وإبقاء العظام قوية وتحسين وظائف المخ. ومن المثير للاهتمام أن بعض العلماء أزعموا أن مكملات فيتامين C تمد بالفوائد السابق ذكرها مثلما يمكن الحصول عليه من الطعام، ومن أكثر الأسباب الشائعة لحصول العديد من الأشخاص على مكملات فيتامين C هو منع نزلات البرد والانفلونزا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.

ما يجب معرفته، أن العديد من المكملات تحتوي على كميات زائدة من الفيتامين الذي يسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها في بعض الحالات، ولهذا يجب معرفة الكميات الآمنة من فيتامين C التي من المحتمل أنك تستهلك منه كثيرا. فيتامين C يذوب في الماء ولا يُخزن في الجسم يعتبر فيتامين C من أنواع الفيتامينات التي تذوب