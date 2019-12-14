مليار و514 مليون جنيه قروض للشباب من مشروعك بالشرقية

تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف "مشروعك"، قدم قروضا للشباب قدرها مليار و514 مليونا و 322 ألف جنيه لتمويل 11 ألفا و213 مشروعا متنوعا، توفر 40 ألفا و495 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. وقال المحافظ في تصريح صحفي اليوم السبت، إن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على مشكله البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح أن مركز ومدينة الزقازيق يحتل المركز الأول في منح القروض للشباب بمبلغ 236 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه مركز الحسينية بمبلغ 200 مليون و377 ألفا و250 جنيها، ثم مركز بلبيس بإجمالي قروض قدره 174 مليونا و923 ألف جنيه.ومن جانبه، قال العربي الشبراوي مدير مشروعك بالمحافظة، إن أهم المشروعات التي تم