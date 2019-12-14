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مليار و514 مليون جنيه قروض للشباب من مشروعك بالشرقية

تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف "مشروعك"، قدم قروضا للشباب قدرها مليار و514 مليونا و 322 ألف جنيه لتمويل 11 ألفا و213 مشروعا متنوعا، توفر 40 ألفا و495 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. وقال المحافظ في تصريح صحفي اليوم السبت، إن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على مشكله البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأوضح أن مركز ومدينة الزقازيق يحتل المركز الأول في منح القروض للشباب بمبلغ 236 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه مركز الحسينية بمبلغ 200 مليون و377 ألفا و250 جنيها، ثم مركز بلبيس بإجمالي قروض قدره 174 مليونا و923 ألف جنيه.ومن جانبه، قال العربي الشبراوي مدير مشروعك بالمحافظة، إن أهم المشروعات التي تم
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
مصطفى-مدبولي

مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
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