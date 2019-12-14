هل يُشار للحكم العثماني كفتح لمصر في مناهج التعليم؟

تحرير:أمينة محمود ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

وزير التعليم طارق شوقي - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يثار حول أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني، ليس لها أى أساس من الصحة، إذ أن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر) أو استيلاء العثمانين علي مصر والشام، بل يتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر)، ويتم تناولها بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية.

وأضاف شوقي، في تصريح له، اليوم السبت، أنه يتم الإشارة إلى العديد من مساوئ الحكم العثماني لمصر في كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه تم فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود الذي أصابها في أثناء الحكم العثماني، متابعا ان مناهج التاريخ بصفة