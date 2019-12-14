جريمة

السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين في أحداث عنف الظاهر

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية (أحداث عنف الظاهر). وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين (الصادرة ضدهم أحكام ـ حضوري وغيابي) أنهم في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا، وآخرون مجهولون، إلى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
واستهدف التظاهر التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.واستعرض المتهمون وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي
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تمساح (3)

كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.
الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
الحريق (10)

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
انقلاب-اتوبيس

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيسين بأسوان

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسي ركاب بطريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب المحافظة.
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محكمة-ارشفية

السجن المشدد 3 سنوات لموظف اختلس مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف متهم باختلاس أموال من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه المبلغ المختلس البالغ قيمته مليون و384 ألف جنيه، ورد مثل المبلغ إلى الهيئة وعزله من الوظيفة. صدر الحكم بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد، إذ تبين للمحكمة ثبوت الاتهام واختلاس المتهم للأموال بقصد تملكها لشخصه.
الالعاب-النارية (1)

«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
اشارة-مرور (1)

خريطة وتوقيت التحويلات المرورية إثر غلق كوبرى الجلاء

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن خريطة التحويلات المرورية جراء غلق كوبرى الجلاء، وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير التى تشهدها منطقة كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة، فقد تقرر غلق الكوبرى بالاتجاهين وذلك بالتوقيتات الآتية: من الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/12 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/14، ومن الساعة 11 مساء السبت الموافق 2019/12/14 إلى الساعة 6 صباحاً يومياً حتى انتهاء الأعمال/ ومن الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/19 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/21 ، وذلك إذا اقتضى الأمر.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
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