السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين في أحداث عنف الظاهر

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية (أحداث عنف الظاهر). وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين (الصادرة ضدهم أحكام ـ حضوري وغيابي) أنهم في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا، وآخرون مجهولون، إلى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف التظاهر التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.واستعرض المتهمون وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي

واستهدف التظاهر التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.



واستعرض المتهمون وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لهم في مسيرة متوجهين إلى منطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة، بعضهم حاز أسلحة نارية وبيضاء.



واقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد؛ لأنهم في ذات المكان والزمان قتلوا، وآخرون مجهولون، المجني عليه أحمد صلاح البيومي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل من يتصادف وجوده في محيط الأحداث وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة.







