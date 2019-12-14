السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تحرير:سماح عوض الله ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

حريق- أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحض آثار الحريق والتحقق من أسبابه ووجود شبهة جنائية من عدمه، وتحديد مكان ابتداء الحريق وانتهائه، كما تضمنت قرارات النيابة العامة تشكيل لجنة لتقدير قيمة الخسائر المادية. وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمصنع للسجاد