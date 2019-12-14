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غدًا.. رئيس وزراء مصر الأسبق يفتتح معرضا للفن التشكيلي

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق
الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق
يفتتح الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، غدا الأحد، معرضا للفن التشكيلي بأتيليه القاهرة تنظمه مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية ويستمر خمسة أيام. ويضم المعرض أعمالا فنية لأكثر من ثلاثين فنانا يعرضون 60 لوحة متنوعة من سيراميك ورصاص وزيت وفحم وغيرها، وتعرض اللوحات تجارب شبابية من طلاب المرحلة الثانوية والخريجين الجدد، كما يشارك طالب بالصف الخامس الابتدائي بست لوحات لتكن تجربة شبابية تنتظر جمهورها ودعم الفنانين والمشاهدين لها.
الفنانون الشباب المشاركون في المعرض هم: أميرة عثمان، أحمد صبري، إسلام أحمد، إبراهيم محمد، آلاء محمد، أيه الصبان،آيه علي، إيناس الشريف، خلود أحمد، روان حمدي، رنا خالد، رنا نادر، سارة صلاح، سارة سيد، شمس عبد التواب، صالحة علي، علي عزت، عبد الرحمن عفيفي، فاطمة علاء، فارس عادل، كريم أحمد، محمود عبد الحميد،
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عمرو اديب(8)

عمرو أديب يبكي على الهواء بسبب وفاة شريف السقا

بكى الإعلامي عمرو أديب على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية" على "mbc مصر"؛ حزنًا على وفاة مخرج برنامجه شريف السقا، الذي توفى أمس الخميس، أثر تعرضه لحادث أليم، قائلا: "كنت متفق يحطوا صورة شريف فى أول البرنامج، ومكنتش متخيل هتعمل فيا كده"، مضيفا: "الساعة 9 إمبارح، جالى تليفون من زميل لينا فى أوربت، قالى شريف السقا مات، وده مخرج البرنامج، ودايما بيعلمونا فى الإعلام إن مفيش مذيع يعيط على الهواء، ودي حاجة لازم أعملها"، ثم تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، وأنه كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة خلال تقديم للبرنامج.
المخرج- أحمد- مدحت

المخرج أحمد مدحت يعتذر عن «النصابين»

أعلن المخرج أحمد مدحت اعتذاره عن إخراج مسلسل "النصابين"، بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، والذي كان قد توقف العام الماضي، إذ كتب على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول أمس، اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) -اسم مؤقت- فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان 2020، لا توجد مشاكل مع أحد، وربنا يوفق الجميع".
المخرج- شريف- السقا

وفاة شريف السقا مخرج برنامج «الحكاية» في حادث سير

توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" أثر تعرضه لحادث سير، وستشيع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.. والمخرج الراحل هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" في مصر، ويعد شريف السقا واحدا من أبرز مخرجي برامج "التوك شو" في مصر، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت" لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقاله مع "أديب" إلى برنامج كل يوم.
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عفيفة إسكندر

من هي عفيفة إسكندر التى يحتفي بها جوجل؟

يحتفي محرك البحث جوجل اليوم بعيد ميلاد عفيفة إسكندر، شحرورة العراق كما يلقبها جمهورها، وهى مطربة عراقية ولدت بالموصل عام 1921، وعاشت فى بغداد، ظهرت موهبتها فى الغناء وهي فى عمر الخامسة، واكتسبت تلك الموهبة من والدتها التي تعمل مغنية وتعزف على أربع آلات موسيقية، كما أن نشأتها فى بيئة فنية جعلتها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية، حتى إنها لُقبت بمونولوجست من المجمع العربي الموسيقى. عام 1935 بدأت عفيفة مشوارها الفني وأحيت أولى حفلاتها، كما قامت بالغناء في الملاهي ونوادي بغداد وغنت في أرقى ملاهي العاصمة.
شعبان-عبد-الرحيم-(1)

وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة. ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات صحفية، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
الفنان- محمد- خيري

وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
يوسف-شريف-رزق الله (1)

20 سينمائيًا يتحدثون عن «الأب الروحي» في مهرجان القاهرة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الانتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "رزق السينما"، يُعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، في الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو في السابعة عشر من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.
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