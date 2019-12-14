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نائب: يجب إخضاع التجارة الإلكترونية لمنظومة الضرائب

تحرير:أحمد جاد ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، مشيدا بإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعود على الدولة بالنفع، وذلك في ظل ارتكاز المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال متولي، في بيان له، اليوم السبت، إن الأرقام التى حققتها التجارة الإلكترونية تعكس تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد المصري، إذ وصل حجم المعاملات المالية الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار، ما يعادل حوالي 33 مليار جنيه، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.وأضاف
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
مصطفى-مدبولي

مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.
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الأدوية: إعفاء المواد الخام من القيمة المضافة ضروري

أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي، على حتمية إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه من غياب العدالة أن يتم فرض الضريبة على المنتج المحلى وإعفاء المستورد منها. وأبدى العزبي، تفاؤله بشأن تعيين الدكتور تامر عصام، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، مشددا على أن استقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة أمر مطلوب، ولطالما طالب به مصنعو الدواء، لما له من آثار إيجابية على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.
دجل-وشعوذة

نائب: معاهد وهمية لتعليم السحر والشعوذة في مصر

تقدم طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول وجود معاهد وهمية لتعليم السحر والشعوذة بل وإيهام المتقدمين بإمكانية الحصول على شهادات ماجستير ودكتوراه في الجن والشياطين، موضحا أن كثير من الشيوخ يدعون قدرتهم على شفاء السحر والجن وعلاج الأمراض المزمنة والمشكلات الاجتماعية والشخصية المتكررة، والتي تهم السيدات على وجه التحديد، وبحسب دراسة أعدها مركز "البحوث الاجتماعية والجنائية" فهناك نحو 300 ألف شخص في مصر يدعون القدرة على علاج المرضى بتحضير الأرواح.
فيسبوك

نائب يطالب بتشريع لفرض ضرائب على إعلانات «فيسبوك»

طالب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتفعيل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، مثل العديد من الدول على مختلف العالم، بعدما أصبحت هذه المنصات تمثل موردا اقتصاديا كبيرا للعديد من الشركات والجهات وتركها بدون فرض ضرائب إهدار لحق الدولة فى هذا الإطار، موضحا أنها تمثل متجرا كبيرا، يتم استخدامه في التسويق دون فرض أي ضرائب تذكر وحقق هذا الأمر ملايين الدولارات لبعض الشركات دون أن تدفع مليما واحدا، خاصة بعد اتجاه المواطنين للاعتماد على التجارة الإلكترونية كحل.
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شاكر: 287 مليار جنيه إجمالي إنتاج الكهرباء في 2014

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بطريقة غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، وأن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال انتاج الكهرباء خلال الفترة 2014 حتى 2018 بلغت 287 مليار جنيه، وذلك لزيادة القدرات الكهربائية، متابعا: "لا نستهدف فقط إنتاج الطاقة إنما التصدير أيضا، بالإضافة إلى الخطى الحثيثة للربط الكهربائي خاصة مع دول الجوار"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، اليوم الإثنين.
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