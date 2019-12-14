نائب: يجب إخضاع التجارة الإلكترونية لمنظومة الضرائب

تحرير:أحمد جاد ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكد طارق متولي نائب السويس عضو لجنة الصناعة، ضرورة إخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية بشبكة الإنترنت والإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، مشيدا بإعلان الحكومة عزمها فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، مما يعود على الدولة بالنفع، وذلك في ظل ارتكاز المواطنين على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال متولي، في بيان له، اليوم السبت، إن الأرقام التى حققتها التجارة الإلكترونية تعكس تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد المصري، إذ وصل حجم المعاملات المالية الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار، ما يعادل حوالي 33 مليار جنيه، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.وأضاف