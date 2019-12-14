العثور على تمثال ملكي على هيئة «أبو الهول»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

أبو الهول - صورة أرشيفية

عثرت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأثري سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي آثار ملوي، على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك في أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة "كوم اللولي" في جبانة "تونا الجبل" بمحافظة المنيا. وقال جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة "35 سم" وعرضه "55 سم"، وإن ملامح وتفاصيل الوجه واضحة، ما يعكس مهارة الفنان المصري القديم.

كما عثرت البعثة أيضا علي مجموعات من التمائم المصنوعة من "الفيانس" الأزرق للمعبود "بس" و"أوستراكات" من الفخار، وأوان فخارية مختلفة الأشكال و الأحجام، وقنينة من "الألباستر".وأوضح السمسطاوي، أن أعمال المسح والتنقيب الأثري ستستمر لمعرفة سبب وجود التمثال في هذه المنطقة الأثرية التي تكتظ بالأسرار، إذ تم العثور