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Peaky Blinders ينضم لأفضل 10 أعمال درامية في 2019

تحرير:إسراء زكريا ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجح مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders في الانضمام إلى القائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية في عام 2019، عبر موقع IMDB، وذلك بعد حصوله على تقييمات مرتفعة وصلت إلى 8.8 عبر هذا الموقع، كونه أحد المسلسلات الناجحة التي تحقق نسب مشاهدة عالية على مدى أجزائها الخمسة، والتي عرض آخرها في سبتمبر الماضي، وشملت القائمة مسلسلات أخرى أبرزها : Game of Thrones، و Stranger Things، وKilling Eve، و Chilling Adventures of Sabrina، و Orange Is the New Black، وThe Act، وBarry.
مسلسل Peaky Blinders مقتبس عن قصة عائلة تحمل نفس الاسم، لكن بأحداث خيالية، ابتكرها الكاتب ستيفن نايت، والتي تدور حول رجل عصابات يدعى توماس شيلبي، نشأ فى مدينة بيرمنجهام وشارك فى الحرب العالمية الأولى، واستطاع جمع عائلته معا ليشكلوا عصبة تحقق نجاحات وتزداد ثروتها وتواجه أقوى العصابات سواء بالتجارة أو
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