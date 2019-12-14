Peaky Blinders ينضم لأفضل 10 أعمال درامية في 2019
تحرير:إسراء زكريا
١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
صورة أرشيفية
نجح مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders في الانضمام إلى القائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية في عام 2019، عبر موقع IMDB، وذلك بعد حصوله على تقييمات مرتفعة وصلت إلى 8.8 عبر هذا الموقع، كونه أحد المسلسلات الناجحة التي تحقق نسب مشاهدة عالية على مدى أجزائها الخمسة، والتي عرض آخرها في سبتمبر الماضي، وشملت القائمة مسلسلات أخرى أبرزها : Game of Thrones، و Stranger Things، وKilling Eve، و Chilling Adventures of Sabrina، و Orange Is the New Black، وThe Act، وBarry.
مسلسل Peaky
Blinders مقتبس
عن قصة عائلة تحمل نفس الاسم، لكن بأحداث
خيالية، ابتكرها الكاتب ستيفن نايت،
والتي تدور حول رجل عصابات يدعى توماس
شيلبي، نشأ فى مدينة بيرمنجهام وشارك
فى الحرب العالمية الأولى، واستطاع جمع
عائلته معا ليشكلوا عصبة تحقق نجاحات
وتزداد ثروتها وتواجه أقوى العصابات سواء بالتجارة أو
مسلسل Peaky
Blinders مقتبس
عن قصة عائلة تحمل نفس الاسم، لكن بأحداث
خيالية، ابتكرها الكاتب ستيفن نايت،
والتي تدور حول رجل عصابات يدعى توماس
شيلبي، نشأ فى مدينة بيرمنجهام وشارك
فى الحرب العالمية الأولى، واستطاع جمع
عائلته معا ليشكلوا عصبة تحقق نجاحات
وتزداد ثروتها وتواجه أقوى العصابات سواء بالتجارة أو بالمبارزة
بالأسلحة.
حصد
المسلسل جائزة أفضل عمل درامى لعام 2018 فى
حفل جوائز TV
Choice Awards، كما حصل
بطله كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل
درامى في نفس العام عن دوره في هذا المسلسل،
الذي يشارك في بطولته كل من بول أندرسون، وهيلين ماكروري، ومن اخراج
أوتو باثورست.
وصدر
المسلسل للمرّة الأولى في عام 2013،
وهو عبارة عن 7 أجزاء،
يتألّف كلّ منها من ست حلقات، وحاليا،
يجري تصوير الجزء السادس الذي من المقرر
أن يُعرض في 2020.