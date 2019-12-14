والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

الطفل مروان

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.

أقرت المتهمة "تهاني" البالغة من العمر 36 عاما ربة منزل، أنها اعتدت على طفلها عن عمد، وصورت الفيديو حتى يشاهده والد الطفل، وأوضحت أنها على خلاف مع طليقها "والد الطفل" موظف بشركة بترول في السويس، وذلك عقب قيامه بتطليقها منذ عامين والزواج من أخرى، وأنها تعاني ضغوط نفسية بسبب عدم قدرتها على تربية الطفل