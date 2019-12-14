جريمة

كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
تمساح
تمساح
صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.
البداية تعود إلى تلقي اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بلاغ من مأمور قسم أول أكتوبر بورود إشارة من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بالحي السابع المحاورة الثانية دائرة القسم بوجود تمساح بالطريق العام.وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر بسرعة انتقال قوة من القسم (نظام - مباحث) للوقوف على ملابسات الواقعة
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الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
الحريق (10)

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
محكمة-ارشفية

السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين في أحداث عنف الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية (أحداث عنف الظاهر). وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين (الصادرة ضدهم أحكام ـ حضوري وغيابي) أنهم في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا، وآخرون مجهولون، إلى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
انقلاب-اتوبيس

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيسين بأسوان

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسي ركاب بطريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب المحافظة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وهاربين من أحكام بالعمرانية

على مدار فترة طويلة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة، صداعًا لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع إلى توجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم

قررت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي راح ضحيته 5 قتلى ومصابين اثنين. ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة. واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.
استروكس

رحلة هروب لم تدم طويلا| سقوط تاجر مخدر الموت بإمبابة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تجارة المواد المخدرة في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات مدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع بأن هاربا من أحكام ذاع صيته في تجارة المخدرات بمنطقة إمبابة.
سلاح-ومخدرات (6)

صاحب مخبز يدخل عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح

لم يكتف صاحب مخبز بلدي برزق حلال منحه إياه المولى عز وجل، فارتمى في أحضان الشيطان الذي وسوس له بدخول عالم الجريمة عبر بوابة تجارة السلاح والذخيرة بحثا عن تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة حتى ذاع صيته بمنطقة منشأة البكاري لكنه أغفل يقظة رجال الشرطة الذين يرصدون كل صغيرة وكبيرة على مدا الساعة. داهمت مأمورية من فرقة ووحدة مباحث الهرم وكر المشتبه به تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمكن ضبطه في حالة تلبس بحوزته أسلحة نارية وذخيرة.
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