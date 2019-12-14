كواليس العثور على تمساح أثار رعب سكان أكتوبر

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

تمساح

صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مدينة السادس من اكتوب بمحافظة الجيزة، أثارت حالة من الذعر والخوف الشديدين بين قاطني الحي الهادئ، والتي تظهر وجود تمساح بالطريق العام، وسط مناشدة أولياء الأمور للشرطة والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها حرصا على سلامة أرواحهم وذويهم، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.

البداية تعود إلى تلقي اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بلاغ من مأمور قسم أول أكتوبر بورود إشارة من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بالحي السابع المحاورة الثانية دائرة القسم بوجود تمساح بالطريق العام.وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر بسرعة انتقال قوة من القسم (نظام - مباحث) للوقوف على ملابسات الواقعة