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113 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 113 مليونا و99 ألفا و113 جنيها. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 590 مليونا و418 ألفا و402 جنيه. وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 358 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشيء مختلفة، و873 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية بلغت 322 مليونا و927 ألفا و459 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 50 مليونا و890 ألفا و628 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 107 بيانات جمركية ترانزيت.
وأوضح المصدر أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال نوفمبر الماضي بلغ 237 بيانا جمركيا بقيمة 79 مليونا و445 ألفا و222 جنيها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 16 مليونا و841 ألفا و535 جنيها.وقال إن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1201 بيان جمركي
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تطبيق زيرو جمارك على السيارات التركية يناير 2020

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جمارك-السيارت

4.7 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 4 مليارات و 775 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و260 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. كما تم الإفراج عن 10 آلاف و983 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و161 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 949 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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