مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وحضر الاجتماع، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والحملة الدعائية العالمية التي يتم الإعداد لها لإطلاقها للترويج داخليا وخارجيا لهذا الحدث العالمي الضخم.وخلال الاجتماع، عرض وزير الآثار الموقف