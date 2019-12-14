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نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

تحرير:محمد محمود ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
وطالبت الهواري، في تصريح خاص لـ"التحرير"، بضرورة فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأن يكون هيئة مستقلة حتى نستطيع محاسبة المقصر، لأننا لا نستطيع الوصول الآن إلى تحديد المسئولية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تطوير للمقرات وهي سيئة للغاية، بالإضافة إلي الأسلوب السيئ في التعامل من قبل الموظفين مع المواطنين،
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تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
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مدبولى: إصلاحات هيكلية واسعة بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2020 - 2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال اجتماع على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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رئيس مجلس النواب يهدد باستجواب وزير العدل

هدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن ما يحدث به من ابتزاز وشكاوى من التعامل بالشهر العقاري من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد، مؤكدا أن هذا الملف لا بد من الاعتبار له من جانب الحكومة، إذ إن لدينا مشكلات وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، ما جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.
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رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الحالي ممتد حتى يوم التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور أن مدة البرلمان 5 سنوات، إذ بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً، مؤكدا علي أن الفترة الماضية شهدت خلطا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.
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عبد العال: مجلس النواب لا يتستر على مخالفة

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يتستر على أي خلل أو مخالفة، ويتم اللجوء لحل القوى الناعمة في حل بعض الأمور، قائلا: "نلجأ للقوى الناعمة بدلا من المطرقة الحديدية لأنها بتعور، وسيتم حل كل المشكلات العالقة سواء بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية أو المحالين إلى لجنة القيم، ويجب أن ينقي المجلس نفسه بنفسه، والأيام المقبلة ستشهد إنهاء كافة هذه المشكلات"، جاء ذلك تعقيبا جاء على ما أثاره أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، بشأن نواب صدر بحقهم حكم قضائي نهائي منذ ما يقرب من سنتين ولم يتم البت فيه.
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عبدالعال لنائب: متمشيش ورا مرتضى منصور «مشاكله كتير»

حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب محمد الحسيني، من مرافقة رئيس نادي الزمالك، قائلا: "يا حسيني بلاش تمشي وراء مرتضى علشان أنت عارف مشاكله كتير". وداعب عبد العال، رئيس الزمالك، قائلا: "يا ريت تجلس مكانك، وانت يا حسينى بلاش تمشي وراه علشان مش ينوبك من الحظ جانب"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة، المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب وصرف الأسمدة الزراعية وتدهور مستشفيات وزارة الصحة.
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