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ماذا يحدث لرئتيك عند تجفيف الملابس داخل المنزل؟

عندما تجفف الملابس داخل المنزل سواء عن طريق الدفاية أو وضعها على رف جاف، فإن الماء يتبخر ويجعل الهواء في المنزل أكثر رطوبة، وهذا الكم من الرطوبة يعمل على تكاثر الفطريات
تحرير:فيروز ياسر ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
تجفيف الملابس في المنزل
تجفيف الملابس في المنزل
ليس هناك شيء أفضل من رائحة الملابس التي تم تجفيفها بعد الغسل، ولكن غالبا لا يمكن تجربة هذا الإحساس إلا في الصيف، حيث تكون الشمس ساطعة ولا وجود للأمطار. وخلال فصل الشتاء قد تستنشق في الملابس المجففة بعض الروائح غير المستحبة ولا تعرف السبب، ولكن أكثر ما تركز عليه في الأيام الباردة تجفيف الملابس داخل المنزل لكي لا تتعرض للأتربة والأمطار التي تجعلها تتسخ من جديد، وما عليك معرفته أن تجفيف الملابس بالداخل يجعل منزلك أكثر رطوبة، وهو بالضبط نوع البيئة التي يزدهر فيها العفن والفطريات الأخرى.
يملك العلماء في إنجلترا دراسات حول ظاهرة الرطوبة والملابس المجففة والتي تسبب عدوى الجهاز التنفسي، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post. الأخطار الخفية حول تعرض الملابس المجففة إلى الفطريات عندما تجفف الملابس داخل المنزل سواء عن طريق الدفاية أو وضعها على رف جاف، فإن الماء يتبخر ويجعل الهواء في المنزل
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