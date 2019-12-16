ماذا يحدث لرئتيك عند تجفيف الملابس داخل المنزل؟

عندما تجفف الملابس داخل المنزل سواء عن طريق الدفاية أو وضعها على رف جاف، فإن الماء يتبخر ويجعل الهواء في المنزل أكثر رطوبة، وهذا الكم من الرطوبة يعمل على تكاثر الفطريات
ليس هناك شيء أفضل من رائحة الملابس التي تم تجفيفها بعد الغسل، ولكن غالبا لا يمكن تجربة هذا الإحساس إلا في الصيف، حيث تكون الشمس ساطعة ولا وجود للأمطار.
وخلال فصل الشتاء قد تستنشق في الملابس المجففة بعض الروائح غير المستحبة ولا تعرف السبب، ولكن أكثر ما تركز عليه في الأيام الباردة تجفيف الملابس داخل المنزل لكي لا تتعرض للأتربة والأمطار التي تجعلها تتسخ من جديد، وما عليك معرفته أن تجفيف الملابس بالداخل يجعل منزلك أكثر رطوبة، وهو بالضبط نوع البيئة التي يزدهر فيها العفن والفطريات الأخرى.
يملك العلماء في إنجلترا دراسات حول ظاهرة الرطوبة والملابس المجففة والتي تسبب عدوى الجهاز التنفسي، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
الأخطار الخفية حول تعرض الملابس المجففة إلى الفطريات
عندما تجفف الملابس داخل المنزل سواء عن طريق الدفاية أو وضعها على رف جاف، فإن الماء يتبخر ويجعل الهواء في المنزل
يملك العلماء في إنجلترا دراسات حول ظاهرة الرطوبة والملابس المجففة والتي تسبب عدوى الجهاز التنفسي، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
الأخطار الخفية حول تعرض الملابس المجففة إلى الفطريات
عندما تجفف الملابس داخل المنزل سواء عن طريق الدفاية أو وضعها على رف جاف، فإن الماء يتبخر ويجعل الهواء في المنزل أكثر رطوبة، وفي الوقت الذي تحتوي فيه الملابس المبللة على 2 لتر من الماء، فعند تجفيفها في المنزل ترتفع الرطوبة لتصل إلى 30%.
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هذا الكم الهائل من الرطوبة يعمل على تكاثر البكتيريا والفطريات، وعث التراب والتي تسبب العدوى التنفسية وخاصة للأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية.
العلاقة بين الجهاز المناعي والإصابة بعدوى الفطريات والبكتيريا
قال ديفيد ديننج وفريقه إن المرضى الذين عولجوا بسب استنشاق جراثيم فطرية، كانت عادة تجفيف الملابس بداخل المنزل السبب الرئيس في إصابتهم، حيث قال إن أغلب الاشخاص محصنون ضد الفطريات التي تنمو في البيئة الرطبة، إذا كان لديهم نظام صحي قوي قادر على المحاربة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الربو فإنهم يصابون بالسعال والتنفس بصفير.
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كما أوضح أن الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة مثل مرضى السرطان أو الإيدز أو المصابين بأمراض المناعة الذاتية، فإن الفطريات قد تسبب لهم داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي -هي حالة قاتلة تدمر الرئتين والجيوب الأنفية.
داء الرشاشيات يؤثر على الجهاز التنفسي
إنه اسم لمجموعة من الحالات التي تحدث بسبب الفطريات التي تسمى الرشاشية، والتي تؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين، كما يمكن أن تنتشر خلال أنسجة الجسم، وهذه الحالة تسبب الربو الذي يكشف عن أعراضه التي تتمثل في الصفير وضيق التنفس والسعال والحمى، وهناك أعراض أخرى كفقدان الوزن وألم الصدر والسعال بظهور الدم.
هذه الحالة ليست معدية، كما أن الأصحاء يستطيعون محاربة العدوى قبل انتشارها في الرئتين، ولكن إذا وصلت لهما سيحتاج المريض إلى أدوية مضادة للفطريات.
حكاية رجل أصيب بالتهاب رئوي خطير
عانى أب لـ3 أطفال في الأربعينيات من العمر من التهاب رئوي خطير مرتبط بالعفن بسبب تجفيف الملابس الرطبة بشكل متكرر على الدفاية بغرفة نومه، وبالرغم من ذلك كان مصابا بالربو منذ طفولته وكلا المرضين تركا رئتيه ضعيفتين.
وقال: "بدأت اتعافى عندما تم تشخيصي بداء الرشاشيات المزمن، لذا حصلت على أدوية لمحاربة العدوى الفطرية، وخاصة أنني كنت أعاني من نوبات السعال والتعرق الليلي خصوصا عندما كنت أتعرض للغسيل الرطب على الدفاية بغرفة النوم الدافئة".
ما البديل لعدم تجفيف الملابس المبللة في المنزل؟
يقترح "ديننج" أنه من المهم نشر الغسيل المبلل في مكان جيد التهوية حتى لو كان داخل المنزل اي بعيدا عن غرف النوم والمعيشة، وإذا كان الطقس معتدلا بما فيه الكفاية، فاحرص على فتح النوافذ للتخلص من الرطوبة ومنع نمو الفطريات والعفن على البلاط والسقف.