رياضة

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
الأمر ظل مستمر حتى قاد ساديو ماني هجمة مرتدة لفريقه أرسل تمريرة طويلة لمحمد صلاح الذي راودها بشكل رائ ووضعها بيمينه R2 في الشباك في الدقيقة 37. حاول لاعبو الريدز تعزيز النتيجة حتى انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0. في الشوط الثاني أداء لاعبو ليفربول اختلف بالضغط على لاعبي واتفورد، ونجح شاكيري في إرسال
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صلاح-عبد-الله .(2)

صلاح عبد الله: ربنا يحمي محمد صلاح من العين

علق الفنان صلاح عبد الله على هدفي محمد صلاح نجم المنتخب لمصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كوميك" كتب عليه: "الأهداف السهلة دي بتاعت العيال «التوتو»". بينما كتب الممثل المصري تعليقًا علي الصورة: "إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب، إدعو له يحرسه من العين، جاب النهارده جونين". حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
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تركي آل الشيخ يعلق على تأهل الهلال لنصف النهائي

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تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
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ليفربول - برايتون

ليفربول يسعى للتحليق في الصدارة أمام واتفورد المتعثر

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 17، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره واتفورد على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يتذيل واتفورد الترتيب برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 9 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 33 هدفًا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
لوفرين - محمد صلاح

صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس بلفتة إنسانية

بدأ العالم الاحتفال بأعياد الكريسماس، وهي المناسبة التي لم تمر مرور الكرام على فريق ليفربول ولاعبيه، الذين حرصوا على تقديم لفتة إنسانية مميزة احتفالًا بتلك المناسبة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن العديد من لاعبي ليفربول وأعضاء الجهاز الفني قاموا بزيارة إلى أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس، وحضر الزيارة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورجن كلوب.
ارسنال - وست هام

أرسنال يعود للانتصارات ويفوز على وست هام بثلاثية

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على «ملعب لندن الدولي»، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. أنجيلو أوجبونا سجل هدف التقدم، لأصحاب الأرض، وأدرك جابرييل مارتينيلي هدف التعادل للجانرز، وأضاف زميله نيكولاس بيبي الهدف الثاني، واختتم أوباميانج ثلاثية فريقه. الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز التاسع، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.
ليفربول

ماني عن «مو وبوبي»: لكرة القدم لغة واحدة في العالم

«سأناضل لوصف مدى نجاح كلوب مع الفريق، يمكن للجميع رؤية ما قدمه للنادي والمدينة، والجودة التي يتمتع بها كمدير فني رائع، ويوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، لكن ما يمكنني قوله هو أن مدربنا لديه دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة لإدارة فريقه، خاصة معرفة كيفية التعامل مع اللاعبين، وأثق دائمًا في تأثيره فى الفريق، فهو الأفضل في العالم»، بتلك الكلمات وصف الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مدربه الألماني يورجن كلوب بأنه "الأفضل في العالم".
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