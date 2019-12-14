صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

محمد صلاح

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.

الأمر ظل مستمر حتى قاد ساديو ماني هجمة مرتدة لفريقه أرسل تمريرة طويلة لمحمد صلاح الذي راودها بشكل رائ ووضعها بيمينه R2 في الشباك في الدقيقة 37. حاول لاعبو الريدز تعزيز النتيجة حتى انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0. في الشوط الثاني أداء لاعبو ليفربول اختلف بالضغط على لاعبي واتفورد، ونجح شاكيري في إرسال