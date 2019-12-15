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دفي منزلك.. واجه الطقس البارد بـ 6 طرق

ارتداء طبقات وفيرة من الملابس يساعدك في البقاء دافئا من البرد والرياح، حيث يمكنك استخدام البلوفر، والكوفية، بالإضافة إلى الجوانتي لحماية أجزاء الجسم المعرضة للهواء
تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
احم نفسك من الشتاء
احم نفسك من الشتاء
ربما تاخر الشتاء هذا العام لكنه جاء بكامل قوته وبدون سابق إنذار، حيث تهطل الأمطار في كل مكان، والرياح الباردة تغزو الشوارع، وبهذا استعد الجميع من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة والحصول على الطعام الذي يزودهم بالطاقة من أجل محاربة الطقس البارد، وتجنب الرعشة الناتجة عن برودة الجسم. إذا كنت تريد تحصين نفسك ضد أمراض الشتاء جميعها، فهناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها واسبق الشتاء بخطوة بما أنه جاء بكل قوته، وفقا لما ذكر موقع Beaucare.
1- تدفئة المنزل  يعتبر إبقاء المنزل دافئا خلال فصل الشتاء جزء مهم من أجل الحفاظ على صحة الجسم، فالنوبات القلبية من أكثر الحالات الشائعة في الشتاء وذلك لأن البرودة تعمل على تراكم الدهون في الشرايين، كما أن الالتهاب الرئوي من الحالات الصحية التي تهاجم الكثير من الاشخاص في حالة لم يتم توفير التدفئة
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بدأ بآلام في الظهر| معاناة امرأة مع سرطان البنكرياس

عندما يجد الحب طريقه إلى شخصين ويهتديان إلى الخطوات الصحيحة التي يكون في نهايتها زواج حقيقي، قد تكون هناك عقبة يمكن التصدي لها وأخرى سيكون الحزن في نهايتها، فهذه قصة أليكس وهالي سباركل اللذين تعرفا على بعضهما لأول مرة في الثانوية. كان أليكس متحمسا كثيرا فور علمه بحمل زوجته، وبالتالي ينتظر وصول مولوده الثاني، وكان كل ذلك في عام 2017، كما أن "هالي" البالغة من العمر 34 عاما كانت تريد دائما أن تصبح أمًّا وبالفعل تحقق حلمها مرة أخرى بحملها الثاني، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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لماذا تتغير علاقة الزوجين بعد ولادة طفلهما الأول؟

كل مرحلة في حياتك هي تحدٍّ بالنسبة لك، وبالرغم من أن الزواج حدث سعيد، لكن لن تدوم جميع الأيام السهلة والبسيطة، فالزواج مسئولية، وخاصة إن حصل الطرفان على طفلهما الأول، حيث يبدأ الصراع مع الوقت ويركز الزوجان كل اهتمامهما على طفلهما؛ حتى يصل الأمر إلى التخلي عن قضاء الوقت معا كما كان في بداية تلك المرحلة، وهذا الأمر قد يخلق فجوة إذا كانت أغلب المسؤولية على الأم، ولكن إذا كان هناك نوع من المشاركة فقد تكون التغيرات بسيطة، لذا تعرف على ما يحدث للزوجين وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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مشاهدة الأزواج للأفلام الرومانسية تحميهم من الطلاق

خلال السنوات الأخيرة، شهَدنا ارتفاعا في معدلات الطلاق لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق مرضية للطرفين من أجل الحفاظ على حياتهم الزوجية، والمدهش في الأمر أن مجموعة من الباحثين وجدوا نهجا جديدا لإبقاء الشريكين معا. توصلت دراسة جديدة في جامعة روتشستر إلى أن مشاهدة الأفلام الرومانسية التي تعالج العلاقة بين الشريكين مرة واحدة شهريا لها تأثير فعال فى الزوجين اللذين يواجهان مشكلات بالفعل من خلال تقديم المشورة. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
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لأن مرآة الحب عمياء.. إليكِ شفرة رجل العذراء!

الأسد يواجه الأرق.. تعرف على صحة كل برج في ديسمبر

هناك الكثير من الأمور التي تعرض إليها كل برج من بداية السنة وحتى الآن، بعضها محزن والبعض الآخر مفرح، وبخلاف ذلك فإن جميع المواقف والأحداث لها تأثير على الصحة العامة، وقد يكون لها دور في التسبب بالأمراض، ولأن بعض الأبراج لديها طابع الإهمال فهذا ينطبق على الصحة أيضا، ومن هنا كان من المهم التركيز على الحالة الصحية خلال شهر ديسمبر الذي يمثل نهاية العام، لإنقاذ الموقف والدخول إلى العام الجديد بحالة صحية جيدة، لذا تعرف على جميعها وفقا لما ذكره موقع Times of India.
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«الدنمارك وفنلندا».. المدن الأكثر أمانا في 2020

في الوقت الذي تحاول فيه الاسترخاء، فغالبا ما تبحث عن الأماكن التي تستطيع الاستمتاع داخلها والشعور بالأمان أيضا، حتى تستعيد صفاء الذهن ومحاولة العودة من جديد إلى روتين الحياة. بالنسبة للأشخاص الذين يخططون لقضاء العطلة خلال العام القادم، فهناك بعض الدول التي تُعد الأكثر أمانا، حيث تم نشر خريطة المخاطر بواسطة منظمة متخصصة في أمن السفر، وبالتالي قد تكون مفيدة لمن لديهم مخططات للعام القادم، كما أطلقت شركة الاستغاثة الدولية خريطة المخاطر السنوية للسنة القادمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "سي إن إن".
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دراسة: صبغ الشعر بشكل متكرر يعرضك للإصابة بالسرطان

كشف مجموعة من العلماء عن مخاوفهم بشأن صبغة الشعر التي تستخدمها النساء بشكل متكرر، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر، ولهذا تعقب الباحثون في المعهد الوطني للصحة آلاف النساء. النساء اللاتي كشفن عن استخدامهن المنتظم لصبغة الشعر، تعرضن لتطور سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 9% مقارنة باللاتي لم يستخدمن الصبغات المختلفة، كما أن اللاتي يستخدمن منتجات فرد الشعر كل 5- 8 أسابيع يتعرضن للخطر بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لنتائج البحث، وحسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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