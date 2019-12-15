دفي منزلك.. واجه الطقس البارد بـ 6 طرق

ارتداء طبقات وفيرة من الملابس يساعدك في البقاء دافئا من البرد والرياح، حيث يمكنك استخدام البلوفر، والكوفية، بالإضافة إلى الجوانتي لحماية أجزاء الجسم المعرضة للهواء
ربما تاخر الشتاء هذا العام لكنه جاء بكامل قوته وبدون سابق إنذار، حيث تهطل الأمطار في كل مكان، والرياح الباردة تغزو الشوارع، وبهذا استعد الجميع من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة والحصول على الطعام الذي يزودهم بالطاقة من أجل محاربة الطقس البارد، وتجنب الرعشة الناتجة عن برودة الجسم.
إذا كنت تريد تحصين نفسك ضد أمراض الشتاء جميعها، فهناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها واسبق الشتاء بخطوة بما أنه جاء بكل قوته، وفقا لما ذكر موقع Beaucare.
1- تدفئة المنزل
يعتبر إبقاء المنزل دافئا خلال فصل الشتاء جزء مهم من أجل الحفاظ على صحة الجسم، فالنوبات القلبية من أكثر الحالات الشائعة في الشتاء وذلك لأن البرودة تعمل على تراكم الدهون في الشرايين، كما أن الالتهاب الرئوي من الحالات الصحية التي تهاجم الكثير من الاشخاص في حالة لم يتم توفير التدفئة
1- تدفئة المنزل
يعتبر إبقاء المنزل دافئا خلال فصل الشتاء جزء مهم من أجل الحفاظ على صحة الجسم، فالنوبات القلبية من أكثر الحالات الشائعة في الشتاء وذلك لأن البرودة تعمل على تراكم الدهون في الشرايين، كما أن الالتهاب الرئوي من الحالات الصحية التي تهاجم الكثير من الاشخاص في حالة لم يتم توفير التدفئة الكافية للمنزل.
هناك بعض الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الشتاء مثل محدودي الحركة، والذين لديهم حالات صحية خطيرة، ومن هم فوق 65 عاما، وإذا ينطبق عليك جميعها، فمن المهم أن يكون منزلك دافئا وان تكون درجة الحرارة ثابتة في جميع أجزائه.
للحفاظ على تدفئة المنزل خلال فترات طويلة، سيكون عليك إغلاق جميع أبوابك ونوافذك في الليل، من المهم وضع الستائر لحجز الهواء البارد، كما يمكن استخدام الدفاية.
2- الحفاظ على دفء جسمك
ارتداء طبقات وفيرة من الملابس يساعدك في البقاء دافئا من البرد والرياح، حيث يمكنك استخدام البلوفر، والكوفية، بالإضافة إلى الجوانتي لحماية أجزاء الجسم المعرضة للهواء البارد، كما عليك اصطحاب جاكيت ووتر بروف للحماية من المطر إذا كان من الضروري خروجك من المنزل.
ارتداء الملابس التي تساعد في التدفئة خاصة حول الوجه والصدر أمر مهم للغاية خاصة لمرضى الربو، وذلك لأن الطقس البارد يزيد الحالة سوءا، كما تتزايد الفيروسات في الهواء والتي تهاجم الجسم، وإذا كنت من مرضى الربو سيكون عليك حمل الدواء الخاص بك وأنت خارج المنزل مع تغطية أنفك وفمك.
قدماك من أكثر الأجزاء التي تتأثر بالبرودة في جسدك، لذا سيكون عليك اختيار الحذاء المناسب ولابد أن يكون بكعب قليلا للحماية من برودة الجو والعفن الموجود في الشوارع في حالة سقوط الأمطار.
3- الابتعاد عن المرضى
سواء كنت في المنزل أو العمل أو حتى متواجدا بمكانا مزدحما، سيكون عليك ترك مسافة بينك وبين من حولك، لأن في هذا الطقس تنتشر الفيروسات بسرعة كبيرة خاصة خارج المنزل، وقد تهاجم الجهاز المناعي الذي يحاول التصدي لها لكن سيأتي وقت ستخترقه تلك الكائنات وتصاب بنزلات البرد والانفلونزا.
بالطبع الاستمتاع بالإجازات أمر مهم، ولكن عليك اتباع روشته آمنة تحمي صحتك وتجنبك أمراض الشتاء المختلفة.
4- التركيز على نظافة اليدين
تعتبر اليدين من أكثر أجزاء الجسم التي تنقل الفيروسات والعدوى من شخص لآخر، والنوروفيروس من جنس الفيروسات التي تهاجم الجسم وتعتبر اليدين مكانا مناسبا لانتقالها، لذا سيكون عليك الاهتمام بنظافتهما من خلال غسلهما بالصابون والماء الدافيء الذي يساعد في قتل الجراثيم ويمنع الفيروسات من الانتشار.
5- لا تنس لقاح الانفلونزا
أن تتعرض للعدوى ليس أمرا جيدا بالنسبة لك، وسيكون عليك تقليل أعراض نزلات البرد والانفلونزا لذا احصل على اللقاح المناسب لتقليل مدة إصابتك بأمراض الشتاء التي تنتشر سريعا، وعليك معرفة ان اللقاح لا يمنع المرض لكنه يقلل الأعراض ومدته.
6- الحصول على أطعمة صحية
بالنسبة للبعض، فإن النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص قد يضيع هدرا خلال الانتقال من موسم لآخر خاصة في الشتاء، ونتيجة الاحتفال بالكريسماس والشعور بالجوع سريعا في الشتاء فغالبا ما يتم استهلاك الأطعمة الدهنية والنشويات بكميات أكبر للحصول على الطاقة.
عليك معرفة أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تقوية الجهاز المناعي والصحة العامة، لذا جرب وقسم أجزائك اليومية ما بين الفاكهة والخضروات قليلة الدهون خلال الوجبات، فكل الخيارات الصحية تحميك من أمراض الشتاء.