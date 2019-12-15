دفي منزلك.. واجه الطقس البارد بـ 6 طرق

ارتداء طبقات وفيرة من الملابس يساعدك في البقاء دافئا من البرد والرياح، حيث يمكنك استخدام البلوفر، والكوفية، بالإضافة إلى الجوانتي لحماية أجزاء الجسم المعرضة للهواء

تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

احم نفسك من الشتاء

ربما تاخر الشتاء هذا العام لكنه جاء بكامل قوته وبدون سابق إنذار، حيث تهطل الأمطار في كل مكان، والرياح الباردة تغزو الشوارع، وبهذا استعد الجميع من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة والحصول على الطعام الذي يزودهم بالطاقة من أجل محاربة الطقس البارد، وتجنب الرعشة الناتجة عن برودة الجسم. إذا كنت تريد تحصين نفسك ضد أمراض الشتاء جميعها، فهناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها واسبق الشتاء بخطوة بما أنه جاء بكل قوته، وفقا لما ذكر موقع Beaucare.

1- تدفئة المنزل يعتبر إبقاء المنزل دافئا خلال فصل الشتاء جزء مهم من أجل الحفاظ على صحة الجسم، فالنوبات القلبية من أكثر الحالات الشائعة في الشتاء وذلك لأن البرودة تعمل على تراكم الدهون في الشرايين، كما أن الالتهاب الرئوي من الحالات الصحية التي تهاجم الكثير من الاشخاص في حالة لم يتم توفير التدفئة