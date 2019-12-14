الصحف الإنجليزية تتغنى بهدفي صلاح في مرمى واتفورد

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

محمد صلاح

تغنت الصحف الإنجليزية بتألق محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول، وذلك بعد تقديم الأخير مستوى رائعًا في مباراة الريدز وواتفورد بالدوري الإنجليزي، وسجل صلاح هدفي ليفربول اللذين منحا الفريق الثلاث نقاط، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ37، ثم جاء بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز واصل الريدز تربعه على صدارة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.

وجاء عنوان صحيفة الـ"صن" عن المباراة: "الريدز ينجو من مخاوفه، بعد تسجيل صلاح لهدفين منحا ليفربول التقدم". وجاء في التقرير أن صلاح سجل هدفا أول رائعا، ثم جاء بهدف أروع في الدقيقة الـ90. وفي تقرير آخر لصحيفة "ميرور" جاء في عنوانه: "الملك صلاح يستكمل مشوار الريدز في تحطيم الأرقام، بعد فوز ليفربول بـ16