صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

تحرير:أحمد سعيد ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

محمد صلاح

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تألقه مع الريدز بعد أن قاد فريقه عصر اليوم السبت للفوز على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين، سجلهما الفرعون المصري، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.. ونجح محمد صلاح في تحقيق عدة أرقام جديدة في مسيرته الكروية بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك واتفورد.

ورفع محمد صلاح رصيده للهدف التاسع له في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ليقلص الفارق لسبعة أهداف بينه وبين الدولي الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف البريميرليج برصيد 16 هدفًا. وتمكن محمد صلاح بعد تسجيله اليوم هدفين، أن يعتلي قائمة هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 84 هدفا في 126 مباراة، وتخطى الفرعون