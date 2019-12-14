فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

سيلينا جوميز متشوقة لسماع «ألحان قلبها».. تفاصيل ألبومها الجديد

تحرير:إسراء زكريا ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، تفاصيل جديدة عن أحدث ألبوماتها الغنائية "Rare"، المقرر طرحه في 10 يناير المقبل، ويضم 13 أغنية من بينها: " Cut You Off"، و"Let me get me"، و"Crowded room"، و"A Sweeter place"، بالإضافة إلى أغنيتين سينجل أطلقتهما جوميز خلال 2019، وحققتا نجاحا ملحوظا بين محبي الموسيقى والغناء حول العالم، وهما: "Lose You To Love Me" و"Look At Her Now".
وكتبت جوميز على فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستجرام": "إن موسيقى هذا الألبوم هي الأكثر صدقا، لقد انتهيت منها بالفعل، ولا أستطيع الانتظار حتى تستمعوا إلى قلبي"، مشيرة إلى أن هذا الألبوم يعد جزءا من مذكراتها خلال السنوات القليلة الماضية. واستطاع الفيديو الذي نشرته سيلينا جوميز، لتقديم الألبوم
اقرأ المزيد
كارمن- سليمان (1)

بمشاركة زوجها.. كارمن سليمان تطرح كليب «بصاتك»

طرحت المطربة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وقد شاركها زوجها الملحن مصطفى جاد، بالظهور ضمن أحداث الكليب، والأغنية من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد. ومن أبرز أغاني كارمن سليمان "ما هي سهلة"، و"أناني" و"سلام"، و"حضن دافى"، و"لما تشوفك عيني"، و"ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، وتتر مسلسل "نصيبي وقسمتك". وتستعد كارمن لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، منتصف ديسمبر الحالي.
سعد-الصغير

سعد الصغير يدعو لشعبان عبد الرحيم من أمام الكعبة

نشر المغني الشعبي سعد الصغير، فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يدعو للمغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، معبرا عن حزنه الشديد لفراقه، قائلا: "عم شعبان عبدالرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك يا أطيب خلق الله، وقفت جنب ناس كتير أوي، أنا أول واحد وقفت جنبي ماكنش حد يعرفني.. ربنا يرحمك". وكتب سعد على الفيديو: "عم شعبان عبدالرحيم، ربنا يرحمك ويغفر لك يا وزير الحنية يا طيب يا أبسط حد في الدنيا، النهاردة وأنا بعمل عمرة فضلت أدعيلك والله أنا وكل الناس اللي معايا".
تايلور-سويفت

تايلور سويفت تطرح كليب جديدا احتفالا بالكريسماس

طرحت النجمة الأمريكية تايلور سويفت كليب جديدا، أمس، احتفالا بأعياد الكريسماس، والأغنية تحمل اسم "Christmas Tree Farm"، والكليب من إنتاج وإخراج تايلور سويفت نفسها، ويظهر الفيديو لقطات من طفولة سويفت وهي تحتفل بالكريسماس مع عائلتها، واستطاع الكليب أن يحصد ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة من إطلاقه على موقع "يوتيوب". لم تكن هذه المرة الأولى التي تطلق فيها سويفت أعمالا خاصة بعيد الميلاد، إذ سبق أن أصدرت في عام 2007، أغنية بعنوان Santa Baby، ضمن ألبوم The Taylor Swift Holiday Collection، وكذلك أغنية Last Christmas من نفس الألبوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]