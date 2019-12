سيلينا جوميز متشوقة لسماع «ألحان قلبها».. تفاصيل ألبومها الجديد

تحرير:إسراء زكريا ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

صورة أرشيفية

كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، تفاصيل جديدة عن أحدث ألبوماتها الغنائية "Rare"، المقرر طرحه في 10 يناير المقبل، ويضم 13 أغنية من بينها: " Cut You Off"، و"Let me get me"، و"Crowded room"، و"A Sweeter place"، بالإضافة إلى أغنيتين سينجل أطلقتهما جوميز خلال 2019، وحققتا نجاحا ملحوظا بين محبي الموسيقى والغناء حول العالم، وهما: "Lose You To Love Me" و"Look At Her Now".

وكتبت جوميز على فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستجرام": "إن موسيقى هذا الألبوم هي الأكثر صدقا، لقد انتهيت منها بالفعل، ولا أستطيع الانتظار حتى تستمعوا إلى قلبي"، مشيرة إلى أن هذا الألبوم يعد جزءا من مذكراتها خلال السنوات القليلة الماضية. واستطاع الفيديو الذي نشرته سيلينا جوميز، لتقديم الألبوم