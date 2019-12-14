الأشعة تثبت إصابة شيكابالا بحصوات على الكلى

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

شيكابالا

كشف مصدر بنادي الزمالك أن التحاليل التي أجراها محمود عبدالرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك، أسفرت عن معاناته من حصوات على الكلى. وأوضح المصدر أن اللاعب تغيب عن المران الأيام الماضية بسبب مرضه، وأن الأطباء طلبوا من صاحب الـ33 عاما عمل أشعة وتحليلات كشفت عن إصابته بحصوات على الكلى، وأنه أجرى تحليلات جديدة اليوم السبت، ومن المقرر أن تكشف نتيجتها عن حاجة شيكابالا لإجراء عملية جراحية من عدمه، ويرى الأطباء المشرفون على حالته أن شيكابالا قد لا يحتاج إلى جراحة بالليزر، ويكتفي ببعض الأدوية لإذابة الحصوات.

وعاد شيكابالا لفريق الزمالك في مطلع الموسم الجاري، بعد قضائه موسمين في كل من فريقي الرائد السعودي وأبولون اليوناني (علي سبيل الإعارة)، وشارك شيكابالا مع القلعة البيضاء منذ عودته، في 8 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أخرى. وينتظر الفريق الأبيض مواجهة أمام طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل في الدوري المصري،