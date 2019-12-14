تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

كانتي لاعب تشيلسي

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.

وفي نفس الجولة، تعادل ليستر سيتي في مواجهته مع نورويتش، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، سجل هدف الثعالب تيم كرول في الدقيقة الـ38 (هدف في مرماه)، بينما سجل لصالح نورويتش تيمو بوكي في الدقيقة الـ26 من عمر المباراة. وبهذ التعادل يحتل ليستر المركز الثاني من الجدول برصيد