تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش
تحرير:محمد جمال
١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
كانتي لاعب تشيلسي
سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.
وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
وفي نفس الجولة، تعادل ليستر سيتي في مواجهته مع نورويتش، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، سجل هدف الثعالب تيم كرول في الدقيقة الـ38 (هدف في مرماه)، بينما سجل لصالح نورويتش تيمو بوكي في الدقيقة الـ26 من عمر المباراة.
وبهذ التعادل يحتل ليستر المركز الثاني من الجدول برصيد
وفي نفس الجولة، تعادل ليستر سيتي في مواجهته مع نورويتش، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور، سجل هدف الثعالب تيم كرول في الدقيقة الـ38 (هدف في مرماه)، بينما سجل لصالح نورويتش تيمو بوكي في الدقيقة الـ26 من عمر المباراة.
وبهذ التعادل يحتل ليستر المركز الثاني من الجدول برصيد 39 نقطة، بينما يتذيل نورويتش الجدول في المركز الـ19 برصيد 12 نقطة.
وفي لقاء آخر فاز فريق شيفلد على أستون فيلا بهدفين نظيفين، ارتفع بها رصيد شيفلد لـ25 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ15 في المركز الـ17.
كما فاز بيرنلي على نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة الـ21 في المركز الـ12 بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ22 في المركز الـ11.