تركي آل الشيخ يعلق على تأهل الهلال لنصف النهائي

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

الهلال السعودي

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على فوز الهلال السعودي اليوم السبت، وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وما نيل المطالب بـ(الترجي)، ولكن تؤخذ الدنيا ( هلالا )". ونجح فريق الهلال في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2019.

وما نيل المطالب بـ (الترجي) ولكن تؤخذ الدنيا (هلالا)?? ???????????????????? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019 وبهذا الفوز يضرب الزعيم موعدا مع نظيره فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء المُقبل، بينما ينتظر الترجي الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي والأسد القطري، حيث يخوض الفريقان