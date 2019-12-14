رياضة

تركي آل الشيخ يعلق على تأهل الهلال لنصف النهائي

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على فوز الهلال السعودي اليوم السبت، وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وما نيل المطالب بـ(الترجي)، ولكن تؤخذ الدنيا ( هلالا )". ونجح فريق الهلال في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2019.
وما نيل المطالب بـ (الترجي) ولكن تؤخذ الدنيا (هلالا)?? ???????????????????? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019 وبهذا الفوز يضرب الزعيم موعدا مع نظيره فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء المُقبل، بينما ينتظر الترجي الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي والأسد القطري، حيث يخوض الفريقان
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ليفربول - صلاح - ماني

قائد تشيلسي السابق يتغنى بهدف صلاح في واتفورد

علق جو كول لاعب تشيلسي السابق على هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في مرمى واتفورد، مشيرًا إلى أن صلاح يمتلك درجة من الهدوء يتفوق بها على الكثير من اللاعبين، مضيفًا أن الدولي المصري يمتلك لمسة ليونيل ميسي التي تسبق الهدف. وقال جو كول في تحليله لهدف محمد صلاح الأول، عبر شبكة "بي تي الرياضية": "تمريرة ماني، كانت رائعة، لا يجب أن نقلل من أهميتها". وأكمل قائد تشيلسي السابق: "لقد استقبل صلاح الكرة على قدمه بشكل جيد، لكن بعد ذلك انظر ما فعله، لقد شاهدناه يسجل هذا الأسبوع بشكل لا يصدق، وانظر أيضًا إلى عدد مدافعي واتفورد في اللعبة".
صلاح-عبد-الله .(2)

صلاح عبد الله: ربنا يحمي محمد صلاح من العين

علق الفنان صلاح عبد الله على هدفي محمد صلاح نجم المنتخب لمصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كوميك" كتب عليه: "الأهداف السهلة دي بتاعت العيال «التوتو»". بينما كتب الممثل المصري تعليقًا علي الصورة: "إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب، إدعو له يحرسه من العين، جاب النهارده جونين". حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
كانتي- تشيلسي

تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
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الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستبعد سلمان الفرج من كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي عن استبعاد سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق عن قائمة الزعيم، التي ستشارك في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019، التي ستنطلق مساء اليوم في قطر، بمواجهة السد ونظيره هينجين سبورت، فيما سيفتتح الفريق السعودي مبارياته بمواجهة فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل، على ملعب «استاد جاسم بن حمد» بنادي السد. ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها استبعاد الفرج، وضم نواف العابد بدلا منه.
كأس-العالم-للأندية

السد القطري يقص شريط مونديال الأندية اليوم

تنطلق اليوم، النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول من البطولة، وسيقام ذلك اللقاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأهل السد للمشاركة في تلك البطولة، بوصفه المضيف وحامل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2018- 2019، أما هينجين سبورت فيشارك في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوقيانوسيا لعام 2019 بالتغلب في المباراة النهائية على مواطنه ماجينتا بهدف دون رد.
ليفربول - جينيك

فابينيو مهدد بالغياب عن الملاعب لـ6 أسابيع

بات ليفربول مهددا بخسارة أحد نجومه في الفترة المقبلة، التي تشهد دخول الريدز فى جدول مزدحم بشدة من المباريات في جميع المسابقات، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس العالم للأندية، ووفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فإن فابينيو تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة نابولي، الأربعاء الماضي، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأشار إلى أن مدة غياب اللاعب البرازيلي عن المشاركة في المباريات تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ومن ثم فإن فابينيو مهدد بعدم الوجود في 10 مباريات مع الريدز.
ليفربول - ماني

ماني عن جدول ليفربول المزدحم: قادر على اللعب يوميا

أعرب المهاجم السنغالي ساديو، عن ثقته في قدرة فريقه ليفربول على تجاوز الفترة الصعبة المقبلة، التي ستشهد خوض الريدز الكثير من المباريات في شهر ديسمبر المقبل في جميع المسابقات، ويخوض الريدز 9 مباريات في 4 بطولات الشهر المقبل، إذ يلعب ضد أستون فيلا في كأس الأندية الإنجليزية للمحترفين يوم 17 ديسمبر، قبل يوم واحد من خوض أول مباراة في كأس العالم للأندية بقطر، وتعادل حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع ضيفه نابولي (1-1) في دور المجموعات، الأربعاء الماضي، لكن ماني أشار إلى أن اللاعبين "لن يعانوا لمواجهة الإرهاق الذهني".
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