رياضة

صلاح عبد الله: ربنا يحمي محمد صلاح من العين

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
علق الفنان صلاح عبد الله على هدفي محمد صلاح نجم المنتخب لمصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كوميك" كتب عليه: "الأهداف السهلة دي بتاعت العيال «التوتو»". بينما كتب الممثل المصري تعليقًا علي الصورة: "إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب، إدعو له يحرسه من العين، جاب النهارده جونين". حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
????إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب???? ادعوله يحرسه مالعين، جاب النهارده جونين @MoSalah #فخر_العرب pic.twitter.com/CiwF0HADr4 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) December 14, 2019   وكان لصلاح الفضل في قيادة الريدز للفوز، حيث سجل هو هدفي المباراة بواقع هدف في الدقيقة الـ37 والدقيقة
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الهلال-السعودى

تركي آل الشيخ يعلق على تأهل الهلال لنصف النهائي

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على فوز الهلال السعودي اليوم السبت، وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وما نيل المطالب بـ(الترجي)، ولكن تؤخذ الدنيا ( هلالا )". ونجح فريق الهلال في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2019.
كانتي- تشيلسي

تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
شيكابالا وابراهيم صلاح

الأشعة تثبت إصابة شيكابالا بحصوات على الكلى

كشف مصدر بنادي الزمالك أن التحاليل التي أجراها محمود عبدالرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك، أسفرت عن معاناته من حصوات على الكلى. وأوضح المصدر أن اللاعب تغيب عن المران الأيام الماضية بسبب مرضه، وأن الأطباء طلبوا من صاحب الـ33 عاما عمل أشعة وتحليلات كشفت عن إصابته بحصوات على الكلى، وأنه أجرى تحليلات جديدة اليوم السبت، ومن المقرر أن تكشف نتيجتها عن حاجة شيكابالا لإجراء عملية جراحية من عدمه، ويرى الأطباء المشرفون على حالته أن شيكابالا قد لا يحتاج إلى جراحة بالليزر، ويكتفي ببعض الأدوية لإذابة الحصوات.
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محمد صلاح (1)

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تألقه مع الريدز بعد أن قاد فريقه عصر اليوم السبت للفوز على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين، سجلهما الفرعون المصري، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.. ونجح محمد صلاح في تحقيق عدة أرقام جديدة في مسيرته الكروية بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك واتفورد.
محمد صلاح (2)

الصحف الإنجليزية تتغنى بهدفي صلاح في مرمى واتفورد

تغنت الصحف الإنجليزية بتألق محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول، وذلك بعد تقديم الأخير مستوى رائعًا في مباراة الريدز وواتفورد بالدوري الإنجليزي، وسجل صلاح هدفي ليفربول اللذين منحا الفريق الثلاث نقاط، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ37، ثم جاء بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز واصل الريدز تربعه على صدارة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.
محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
ليفربول - برايتون

ليفربول يسعى للتحليق في الصدارة أمام واتفورد المتعثر

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 17، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره واتفورد على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يتذيل واتفورد الترتيب برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 9 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 33 هدفًا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.
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