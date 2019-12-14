صلاح عبد الله: ربنا يحمي محمد صلاح من العين

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

صلاح عبد الله

علق الفنان صلاح عبد الله على هدفي محمد صلاح نجم المنتخب لمصري وفريق ليفربول الإنجليزي، ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كوميك" كتب عليه: "الأهداف السهلة دي بتاعت العيال «التوتو»". بينما كتب الممثل المصري تعليقًا علي الصورة: "إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب، إدعو له يحرسه من العين، جاب النهارده جونين". حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

????إحنا بنجيب الصعب وكمان بالكعب???? ادعوله يحرسه مالعين، جاب النهارده جونين @MoSalah #فخر_العرب pic.twitter.com/CiwF0HADr4 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) December 14, 2019 وكان لصلاح الفضل في قيادة الريدز للفوز، حيث سجل هو هدفي المباراة بواقع هدف في الدقيقة الـ37 والدقيقة