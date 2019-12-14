تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وأعرب لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته الافتتاحية خلال منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ في نسخته الثالثة، عن تحيته للحكومة المصرية لامتلاكها الرؤية لدعم مثل هذه المبادرة الهامة وهذا الحدث العالمي، كما قدم الشكر لكل الراعيين لهذا المنتدى.وأضاف أن أكثر

وأعرب لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته الافتتاحية خلال منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ في نسخته الثالثة، عن تحيته للحكومة المصرية لامتلاكها الرؤية لدعم مثل هذه المبادرة الهامة وهذا الحدث العالمي، كما قدم الشكر لكل الراعيين لهذا المنتدى.



وأضاف أن أكثر من نصف سكان العالم تحت سن 30 عاما، والسواد الأعظم منهم يعيشون في بلدان نامية، مشيرا إلى أن تبني رؤى الشباب في أي عملية تنموية أمر حتمي وضروري.



وأشار إلى أن رؤية الأمم المتحدة لشباب 2030 تدعو إلى انخراط الشباب ومساهمتهم كالتزام كامل من أجل تحقيق رؤية الأمم المتحدة، لافتا إلى أن استراتيجيتهم تعتمد على دمج الشباب -بشكل كامل- في كل أولويات الاستراتيجية لرفع القدرات والعمل على زيادة معدلات التشغيل، مضيفا أنه عند إدماج الشباب في المجتمع تكون العملية التنموية والاقتصادية والصناعية أكثر استدامة.



وأوضح أن التكنولوجيا ليست العامل الوحيد الذي يساعد على خلق فرص العمل للشباب، وإنما هناك التغير الهيكلي والعلاقات بين سوق العمل وتحركات السياسية بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى أن قطاع التصنيع من المحركات الرئيسية التي يمكن أن تسخر التقدم التكنولوجي بحيث يمكن الشباب وريادة الأعمال.



وأضاف أن خدمات (اليونيدو) تزيد من فرص الشباب وفرص تشغيلهم وتزويدهم بالأدوات الضرورية التي تمكنهم من إنشاء مشروعات مستدامة تحقق الربح.



ولفت إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع الحكومة المصرية تقوم (اليونيدو) بتصميم أحد مشروعات (بي سي بي) في مصر لخدمة مشروعات التنمية مع إعطاء اهتمام خاص لشباب بالإضافة إلى إدماج الثورة الرابعة في الصناعة المصرية، التي من شأنها خلق مزيد من فرص العمل للشباب.



ونوه بأن أجندة 2030 للتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من دون الشباب من شتى أنحاء العالم، مؤكدا أهمية الاستثمار في الشباب، وإدراك أنهم وكلاء التغيير؛ لخلق حلول مستدامة وخدمة التنمية.

واستعرضت فتاة من ذوي القدرات الخاصة تدعى جاسيكا، مهاراتها في ممارسة الألعاب الرياضية وقيادتها لطائرة صغيرة على الرغم من فقدانها ذراعيها، وأصبحت أول قائد بدون أذرع لطائرة.



وقالت الفتاة، خلال جلسة افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لكي نتخلص من القيود التى نفرضها على أنفسنا أو يفرضها الآخرون علينا، يجب أن نقوم بتحديد مسارنا من خلال المثابرة، وأن نتحول إلى طريق التفكير بدون قيود، وأن نحدد ما هو ممكن في حياتنا".



وأوضحت أنها تعاملت مع بعض التحديات لكي تقود طائرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها عقب مرور ثلاثة أعوام قادت الطائرة بمفردها.