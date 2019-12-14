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النيابة السودانية: البشير تنتظره قضايا قتل تصل عقوبتها للإعدام

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
الرئيس المعزول عمر البشير
الرئيس المعزول عمر البشير
قالت النيابة العامة السودانية، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ينتظره عدد آخر من قضايا القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام، وأشار المكتب التنفيذي للنائب العام، في بيان اليوم السبت، إلى أن حكم محكمة الجنايات صدر اليوم، بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير، بتهمتي التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، ووقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين.
وأوضح البيان، أن "المركز القانوني لعمر البشير تحول من موقف المتهم إلى موقف المحكوم عليه، ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود". وأضاف أن "رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة"، منوها بأن "القاضي بذل مجهودا كبيرا في تسبيب الحكم بمهنية عالية، وأتاح فرصة
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البشير

التحفظ ومصادرة أمواله.. السن ينقذ البشير من السجن

شهد السودان اليوم السبت، أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق عمر البشير، بعد أن أطاح به الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي، وتم الحكم بالتحفظ على البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله. وقضت المحكمة الجنائية السبت، بإيداع الرئيس المعزول بمؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضده، لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن البشير لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

الحكم بإيداع عمر البشير مؤسسة إصلاح لمدة عامين

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته، وذلك في جلسة، خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.
عبد المجيد تبون

رجل النظام.. كيف استقبل الجزائريون الرئيس الجديد؟

تنتظر الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون الكثير من التحديات أبرزها الحراك المستمر بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في شهر أبريل، بعد 20 عامًا في سدة الحكم، حيث يطالب الحراك بكافة أعضاء النظام السابق. المتظاهرون رفضوا الانتخابات برمتها واعتبرونها خدعة مدبرة من قبل سلطات يلفها الغموض ويدعمها الجيش لإخماد الانتفاضة المستمرة منذ أشهر واستعادة النظام السياسي القديم، فرغم التأكيد على أن الانتخابات الحالية، ترسخ لحياة ديمقراطية، ومستقبل أفضل للجزائر.
عقيلة صالح

«البرلمان الليبي» يطالب بسحب الاعتراف الأممي من فايز السراج

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع، مطالبا الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا خلال تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، مضيفا أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، متابعا:"نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".
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البشير

التحفظ ومصادرة أمواله.. السن ينقذ البشير من السجن

شهد السودان اليوم السبت، أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق عمر البشير، بعد أن أطاح به الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي، وتم الحكم بالتحفظ على البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله. وقضت المحكمة الجنائية السبت، بإيداع الرئيس المعزول بمؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضده، لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن البشير لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

الحكم بإيداع عمر البشير مؤسسة إصلاح لمدة عامين

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته، وذلك في جلسة، خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عضو في «السيادة السوداني»: سنقدم نموذجا جديدا في مفاوضات السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، أن الحكومة والحركات المسلحة، ستقدمان فى مفاوضات السلام الحالية، نموذجا مختلفا عن النماذج السابقة، أساسه الجدية والمسئولية ومبدأ الشراكة. ومن المقرر أن تنطلق غدا في جوبا جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية، بين الحكومة، و "الجبهة الثورة" (التي تضم جماعات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو". ويرأس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة، المقرر أن يغادر الخرطوم، إلى جوبا، غدا.
السفير -حسام -عيسى (1)

تسليم جثامين 4 مصريين توفوا في السودان لأسرهم بالقاهرة

أعرب السفير المصري في السودان حسام عيسى عن تعازيه، لأسر المتوفين من ضحايا حريق مصنع في الخرطوم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جثامين المصريين الأربعة المتوفين في الحادث، سُلمت إلى أسرهم في مطار القاهرة، إذ قال عيسى، اليوم الأحد، إنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، في أسرع وقت ممكن، وهو ما تم أمس السبت، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التي نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها محفوظة.
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