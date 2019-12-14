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قنابل الغاز VS الحجارة.. الأمن يطارد المتظاهرين في شوارع بيروت

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
مظاهرات لبنان - أرشيفية
مظاهرات لبنان - أرشيفية
شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم السبت، مطاردات واسعة النطاق بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين كانوا قد تجمعوا في وقت سابق أمام مقر مجلس النواب بساحة النجمة، حيث تراجع المتظاهرون إلى ساحة الشهداء تحت وطأة القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوى الأمنية بكثافة شديدة، وعلت سماء وسط بيروت سحب كثيفة من دخان القنابل المسيلة للدموع الذي أطلق بغزارة في الشوارع القريبة من مقر المجلس النيابي ووصل إلى ساحات التظاهر الرئيسية، لا سيما ساحة الشهداء، في ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 5 مصابين جراء الاشتباكات ونقلهم إلى المستشفيات القريبة بالمنطقة.
وقامت قوات مكافحة الشغب إلى جانب شرطة مجلس النواب، بمطاردة المتظاهرين وفرقت تجمعاتهم عبر إطلاق القنابل المسيلة للدموع في الشوارع الرئيسية والفرعية، وبالقرب من منطقة أسواق بيروت التجارية، وتقدمت تشكيلات قوات مكافحة الشغب من مبنى جريدة النهار بالقرب من حدود ساحة الشهداء، على نحو تراجع معه المتظاهرون والمحتجون
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الجيش-الليبي

معركة الحسم تتواصل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في طرابلس

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
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النيابة السودانية: البشير تنتظره قضايا قتل تصل عقوبتها للإعدام

قالت النيابة العامة السودانية، إن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ينتظره عدد آخر من قضايا القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام، وأشار المكتب التنفيذي للنائب العام، في بيان اليوم السبت، إلى أن حكم محكمة الجنايات صدر اليوم، بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير، بتهمتي التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، ووقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين.
البشير

التحفظ ومصادرة أمواله.. السن ينقذ البشير من السجن

شهد السودان اليوم السبت، أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق عمر البشير، بعد أن أطاح به الجيش في الحادي عشر من أبريل الماضي، وتم الحكم بالتحفظ على البشير لمدة عامين في الإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله. وقضت المحكمة الجنائية السبت، بإيداع الرئيس المعزول بمؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضده، لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن البشير لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

الحكم بإيداع عمر البشير مؤسسة إصلاح لمدة عامين

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته، وذلك في جلسة، خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.
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انتحار2

لبنان ينتحر.. أرقام مخيفة وقلق من التحول إلى ظاهرة

شهد لبنان في الآونة الأخيرة العديد من حالات الانتحار، هذا البلد الذي يعيش أزمة حادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراكم الديون، أدت إلى حركة احتجاجات ضد الطبقة السياسية، مستمرة منذ ما يقرب من شهرين. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين لصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وبات آلاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو الاقتطاع من رواتبهم وهو ما يهدد حياتهم المعيشية. دفعت هذه الأوضاع هذا الشعب الذي يعيش ثلثه تحت خط الفقر، بعض الأشخاص إلى وضع حد لحياتهم.
التظاهر -في -لبنان (4)

بعد الدعوة للاستشارات النيابية.. تظاهرات وقطع طرقات في لبنان

استعادت الشوارع والساحات في لبنان، الخميس، زخمها مع عودة المتظاهرين إلى أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة. وتبع الإعلان احتجاجات عمت المناطق اللبنانية، دعا المتظاهرون خلالها إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.
التظاهر -في -لبنان (4)

الأزمة اللبنانية بين تفاؤل عون وضبابية المشهد

"المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين"، بهذه الكلمات عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عما هو قادم حاملا الكثير من التفاؤل في محاولة لطمأنة الشارع اللبناني بقرب انتهاء الأزمة التي يشهدها لبنان منذ ما يقرب من شهرين. جرعة التفاؤل هذه يبدو أنها في غير محلها، نظرا لاستمرار اشتعال الشارع، حيث يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إغلاق المرافق والمؤسسات العامة وقطع الطرق، مع استمرار أزمة تكليف رئيس للحكومة التي لم تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة سعد الحريري، تحت ضغط الشارع.
احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
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