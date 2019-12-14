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«أرحب بكم في نبع الإنسانية».. السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار"، مضيفا في كلمته بافتتاح المنتدى: "أرحب بكم في قلب العالم إفريقيا، تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء، أرض السلام، مهد الأنبياء، ونبع الإنسانية، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".
وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بهذا "الجمع الكريم الذي يعود بنا إلى بذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون"، موضحا أن المنتدى يأتي استكمالا لحلم الشباب المصري، الذي بدأ قبل عامين، وهو الحلم الذي بُني على يقين أننا "خلقنا على اختلافنا لنتكامل، وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف". نص
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السيسي يحتضن الطفل زين يوسف

«تسمحلي أصافحك».. السيسي يحتضن الطفل زين «محارب السرطان»

في مشهد ملفت وعاطفة متدفقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الطفل زين يوسف، الذي تمكن من محاربة مرض السرطان والتغلب عليه، طلب الرئيس مصافحة الطفل على منصة منتدى شباب العالم، قائلا: "تسمحلي أن أصافحك"، وصعد إليه الرئيس وصافحه واحتضنه.. وكان الطفل زين يوسف، قد قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أوجه خالص الشكر إلى منتدى شباب العالم على الدعوة لحضور هذا الحدث بصفتي أصغر متحدث مصري.. وأنا متعاف من مرض السرطان، أربع مرات على مدار سبعة أعوام".
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تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
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السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (1)

تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
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جولة تفقدية للسيسي بالدراجة في شرم الشيخ

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، والتي تشهد إقامة منتدى شباب العالم. ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي للمنتدى المقرر أن ينطلق اليوم السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.
منتدى-شباب-العالم

45 سيارة إسعاف وعيادتان.. «الصحة» تستعد لمنتدى شباب العالم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى شباب العالم المقرر أن ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال.
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