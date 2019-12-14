«أرحب بكم في نبع الإنسانية».. السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار"، مضيفا في كلمته بافتتاح المنتدى: "أرحب بكم في قلب العالم إفريقيا، تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء، أرض السلام، مهد الأنبياء، ونبع الإنسانية، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بهذا "الجمع الكريم الذي يعود بنا إلى بذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون"، موضحا أن المنتدى يأتي استكمالا لحلم الشباب المصري، الذي بدأ قبل عامين، وهو الحلم الذي بُني على يقين أننا "خلقنا على اختلافنا لنتكامل، وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف". نص