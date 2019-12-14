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«تسمحلي أصافحك».. السيسي يحتضن الطفل زين «محارب السرطان»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
السيسي يحتضن الطفل زين يوسف
السيسي يحتضن الطفل زين يوسف
في مشهد ملفت وعاطفة متدفقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الطفل زين يوسف، الذي تمكن من محاربة مرض السرطان والتغلب عليه، طلب الرئيس مصافحة الطفل على منصة منتدى شباب العالم، قائلا: "تسمحلي أن أصافحك"، وصعد إليه الرئيس وصافحه واحتضنه.. وكان الطفل زين يوسف، قد قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أوجه خالص الشكر إلى منتدى شباب العالم على الدعوة لحضور هذا الحدث بصفتي أصغر متحدث مصري.. وأنا متعاف من مرض السرطان، أربع مرات على مدار سبعة أعوام".
وأضاف "الطفل المحارب"، أنه تعلم خلال رحلة التعافي من مرض السرطان عدم الانهزام أو الاستسلام والمثابرة الدائمة، مشيرا إلى أن مرض السرطان كلمة رهيبة ولكن ليست دائما سلبية.وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة
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«أرحب بكم في نبع الإنسانية».. السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار"، مضيفا في كلمته بافتتاح المنتدى: "أرحب بكم في قلب العالم إفريقيا، تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء، أرض السلام، مهد الأنبياء، ونبع الإنسانية، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".
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تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
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مدبولي: افتتاح المتحف الكبير يقدم مصر للعالم بشكل استثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لإقامته يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي، يسهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها في مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانتها وما تملكه من آثار متنوعة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، على هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمي 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
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