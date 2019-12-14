«تسمحلي أصافحك».. السيسي يحتضن الطفل زين «محارب السرطان»

١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

السيسي يحتضن الطفل زين يوسف

في مشهد ملفت وعاطفة متدفقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الطفل زين يوسف، الذي تمكن من محاربة مرض السرطان والتغلب عليه، طلب الرئيس مصافحة الطفل على منصة منتدى شباب العالم، قائلا: "تسمحلي أن أصافحك"، وصعد إليه الرئيس وصافحه واحتضنه.. وكان الطفل زين يوسف، قد قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أوجه خالص الشكر إلى منتدى شباب العالم على الدعوة لحضور هذا الحدث بصفتي أصغر متحدث مصري.. وأنا متعاف من مرض السرطان، أربع مرات على مدار سبعة أعوام".

وأضاف "الطفل المحارب"، أنه تعلم خلال رحلة التعافي من مرض السرطان عدم الانهزام أو الاستسلام والمثابرة الدائمة، مشيرا إلى أن مرض السرطان كلمة رهيبة ولكن ليست دائما سلبية.وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة