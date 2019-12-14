قائد تشيلسي السابق يتغنى بهدف صلاح في واتفورد

تحرير:محمد جمال ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

محمد صلاح

علق جو كول لاعب تشيلسي السابق على هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في مرمى واتفورد، مشيرًا إلى أن صلاح يمتلك درجة من الهدوء يتفوق بها على الكثير من اللاعبين، مضيفًا أن الدولي المصري يمتلك لمسة ليونيل ميسي التي تسبق الهدف. وقال جو كول في تحليله لهدف محمد صلاح الأول، عبر شبكة "بي تي الرياضية": "تمريرة ماني، كانت رائعة، لا يجب أن نقلل من أهميتها". وأكمل قائد تشيلسي السابق: "لقد استقبل صلاح الكرة على قدمه بشكل جيد، لكن بعد ذلك انظر ما فعله، لقد شاهدناه يسجل هذا الأسبوع بشكل لا يصدق، وانظر أيضًا إلى عدد مدافعي واتفورد في اللعبة".

وعن نتيجة المباراة، قال كول: "النتيجة كانت التعادل بدون أهداف في آنفيلد، هم يستحقون التحية، لكن اللمسة الأخيرة من صلاح لا يستطيع أي لاعب آخر أن يمتلك هذا الهدوء، هو يمتلك لمسة ميسي عندما يضم بالكرة للداخل ويسددها تجاه الزاوية البعيدة". واختتم اللاعب المعتزل: "تلك اللمسة أبعدت الكرة عن ضغط الدفاع ليتمكن