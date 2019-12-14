معركة الحسم تتواصل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

الجيش الليبي

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

يذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، كانت أفادت أمس الجمعة، في بيان على "فيسبوك"، بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة مسيرة تركية وقامت بإسقاطها في سماء العمليات، تحديدا بمحور عين زارة. وأكدت معلومات أخرى تقدم الوحدات العسكرية في كل محاور طرابلس، حيث سيطر