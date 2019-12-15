الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول
١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ ص
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة
كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 12 17
شبين الكوم 11 17
طنطا 11 17
دمنهور 11 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 11 18
مطروح 10 17
السلوم 08 17
سيوة 05 18
بورسعيد 12 18
دمياط 13 18
الزقازيق 11 18
الإسماعيلية 11 18
السويس 12 17
العريش 11 17
رفح 10 16
رأس سدر 10 18
نخل 03 17
نويبع 15 20
طابا 09 18
كاترين 03 11
الطور 13 22
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 23
مرسى علم 12 23
الفيوم 10 18
بني سويف 09 18
المنيا 08 19
أسيوط 07 20
سوهاج 10 20
قنا 11 21
الأقصر 10 22
أسوان 12 22
أبو سمبل 11 22
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 17 25
أبو رماد 17 25
حلايب 19 23
رأس حدربة 20 23