الأحد أول أيام الشتاء: الليلة الأطول والأكثر ظلمة

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ ص

الشتاء - صورة أرشيفية

بدأ موسم الشتاء في مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالي للكرة الأرضية، تذكيرا بقرب حدوث لحظة الانقلاب الشمسي الشتوي، التي حددها علماء الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هذا العام في الساعة السادسة صباحا و19 دقيقة صباح يوم الأحد المقبل، وتأتي أهمية يوم الانقلاب الشتوي من انعكاس التدرج الضوئي ليلا وقصر النهار، ويمكن لهواة الفلك حساب موعد حلوله بالمعطيات الفلكية فقط، حيث يستحيل رؤية تحرك الشمس ببطء شديد لدرجة ظهورها ثابتة لتعود في الاتجاه المعاكس، لأن ذلك يحدث في جزء من الثانية.

والانقلاب الشتوي المعروف أيضا بـ"عيد منتصف الشتاء"، أو الليلة الأطول والأكثر ظلمة، هو ظاهرة فلكية يميزها يومها الأقصر مدة للنهار والأطول ساعات الليل خلال العام، ويحدث بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة لمستوى مدارها حول الشمس، ومصطلح "انقلاب" يعنى الانتقال من فصل الخريف