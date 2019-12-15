انتصار السيسي عن منتدى شباب العالم: لنستكمل الحلم

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

انتصار السيسي - صورة أرشيفية

أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن سعادتها بحضور افتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قائلة في تدوينة عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام". وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته.

كما حضر الافتتاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة.ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي،