سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

انتصار السيسي عن منتدى شباب العالم: لنستكمل الحلم

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
انتصار السيسي - صورة أرشيفية
انتصار السيسي - صورة أرشيفية
أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن سعادتها بحضور افتتاح منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قائلة في تدوينة عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام". وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته.
كما حضر الافتتاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة.ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي،
اقرأ المزيد
التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (2)

نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
الرئيس-السيسى

السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".
سامح-شكري (1)

شكري: أحداث 2011 أثرت سلبيا على مفهوم الدولة الوطنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية، نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسئولياتها، مضيفا أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع، وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الارهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يقتصر على المنطقة العربية.
طقس-معتدل (2)

غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (3)

«أرحب بكم في نبع الإنسانية».. السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار"، مضيفا في كلمته بافتتاح المنتدى: "أرحب بكم في قلب العالم إفريقيا، تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء، أرض السلام، مهد الأنبياء، ونبع الإنسانية، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".
السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (1)

تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم السبت، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وأن الرئيس اطلع على مجمل منشآت فرع الجامعة الواقع على مساحة حوالي 35 فدانا، وتضم 4 كليات، هي: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية. يذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية، بدأ إنشاؤها في يوليو عام 2017، ومن المقرر أن ينتهي الانتهاء منها في مارس العام المقبل.
قام-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مساء-اليوم-بجولة-تفقدية-بالدراجة-الهوائية-لمدينة-شرم-الشيخ (2)

جولة تفقدية للسيسي بالدراجة في شرم الشيخ

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، والتي تشهد إقامة منتدى شباب العالم. ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي للمنتدى المقرر أن ينطلق اليوم السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]