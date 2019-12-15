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العراق: المحتجون يغلقون طرقا رئيسية في 3 محافظات

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
أغلق متظاهرون، اليوم الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم". وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.
وأفادت مصادر أخرى، أن عددا من الطلبة كانوا قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، فيما نجحت القوات الأمنية في فتح الطرق نحو أم قصر وخور الزبير والمرفأ النفطي في البصرة جنوبي العراق بعد إغلاقها من قبل متظاهرين.من ناحية
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ليبيا - تعبيرية

السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد. وذكرت السفارة الليبية في بيان صحفي بثته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، "إن سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر". وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.
قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم أمين سر فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطنيين، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور. وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.
الجيش-الليبي

معركة الحسم تتواصل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في طرابلس

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
المظاهرات- في- لبنان (3)

قنابل الغاز VS الحجارة.. الأمن يطارد المتظاهرين في شوارع بيروت

شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم السبت، مطاردات واسعة النطاق بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين كانوا قد تجمعوا في وقت سابق أمام مقر مجلس النواب بساحة النجمة، حيث تراجع المتظاهرون إلى ساحة الشهداء تحت وطأة القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوى الأمنية بكثافة شديدة، وعلت سماء وسط بيروت سحب كثيفة من دخان القنابل المسيلة للدموع الذي أطلق بغزارة في الشوارع القريبة من مقر المجلس النيابي ووصل إلى ساحات التظاهر الرئيسية، لا سيما ساحة الشهداء، في ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 5 مصابين جراء الاشتباكات ونقلهم إلى المستشفيات القريبة بالمنطقة.
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تظاهرات العراق

أمريكا تحذر رعاياها في العراق بتجنب أماكن المظاهرات

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها في العراق لتجنب مناطق المظاهرات. وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وأعلن رئيس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".
مظاهرات العراق

العراق: الاتفاق على 4 مرشحين لرئاسة الوزراء

قالت مصادر إن القوى السياسية في العراق اتفقت على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن اسم المرشح خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الإفصاح عن اسم المرشحين الأربعة. يذكر أنه يوم 1 ديسمبر الجاري، وافق البرلمان العراقي، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
إحراق -القنصلية- الإيرانية -في- مدينة -النجف (1)

للمرة الثانية.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية بالعراق

أقدم محتجون مساء اليوم الأحد، على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ قالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان لها مساء اليوم: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق»، فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
تظاهرات العراق

البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الحكومة

وافق البرلمان العراقي، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، اليوم، لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد بيان صادر عن الدائرة البرلمانية أن الجلسة الاستثنائية ستناقش أيضا الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.
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