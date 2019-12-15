مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

مانشستر سيتي

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل مانشستر يونايتد السادس برصيد 24 نقطة، نظيره إيفرتون الـ16 برصيد 17 نقطة، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.وتواجه الفريقان في 54 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر الانتصار في 36 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 100 هدفًا واستقبلت

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل مانشستر يونايتد السادس برصيد 24 نقطة، نظيره إيفرتون الـ16 برصيد 17 نقطة، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



وتواجه الفريقان في 54 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر الانتصار في 36 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 100 هدفًا واستقبلت شباكهم 51 هدفًا.



كما يستقبل وولفرهامبتون السابع برصيد 24 نقطة، نظيره توتنهام الثامن برصيد 23 نقطة، على ملعب مولينيو في تمام الرابعة عصرًا.



وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرلج، حقق خلالها السبيرز الانتصار في 5 مباريات والتعادل في لقاءين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو توتنهام في تلك المباريات 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 14 هدفًا.



