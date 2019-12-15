رياضة

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل مانشستر يونايتد السادس برصيد 24 نقطة، نظيره إيفرتون الـ16 برصيد 17 نقطة، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.وتواجه الفريقان في 54 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها مانشستر الانتصار في 36 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 100 هدفًا واستقبلت
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الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .
الاهلي- والهلال السوداني (4)

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي
الاهلى -ووادي دجلة (8)

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
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جوارديولا 2019 (1)

جوارديولا يعلق على سقوط السيتي أمام اليونايتد

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن خسارة فريقه مانشستر سيتي، أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرضنا لثلاث أو أربع هجمات مرتدة في الشوط الأول، ولكنهم كانوا حاسمين للغاية"، وأضاف المدرب الإسباني: "سعيد للغاية بأدائنا اليوم، لقد دفعناهم في المباراة وصنعنا فرصًا، وبشكل عام أنا سعيد بسبب الأداء، ولا يوجد أي ندم".
ماركوس-راشفورد

راشفورد يهدي اليونايتد فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة بهدفين لهدف في ديربي مدينة مانشستر ضد نظيره مانشستر اليونايتد، مساء اليوم السبت في لقاء القمة بالأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت علي ملعب الاتحاد (معقل الستيزنز). فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، استقبل هدفين في أول نصف ساعة، حيث تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الدقيقة 23، ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من زمن اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ليفربول- ايفرتون

ليفربول في مهمة مواصلة التحليق بالصدارة ضد بورنموث

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 16، ويحتضن ملعب الاتحاد قمة مباريات الجولة عندما يستقبل مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وتواجه الفريقان في 44 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 21 لقاءً وخسر 15 مباراة وتعادل في 8 لقاءات، وسجل لاعبو اليونايتد 64 هدفًا في تلك المباريات، واهتزت شباكهم بـ60 هدفًا.
مانشستر يونايتد - توتنهام

اليونايتد يكبد توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ،من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ماركوس راشفورد ثنائية اليونايتد، فيما سجل ديلي ألي هدف توتنهام الوحيد، ليرفع فريق الشياطين الحمر رصيده إلى 21 نقطة يرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.
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