سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم حافلة بنيبال

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
تحطم حافلة - أرشيفية
تحطم حافلة - أرشيفية
لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، فى حادث تحطم حافلة كانت تقل عددا من الحجاج الهندوس فى نيبال. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن براجوال ماهارجان مسئول بالشرطة النيبالية إن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي العاصمة كاتماندو وتحطمت، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أنه عادة ما يلقى باللوم على حوادث الحافلات في نيبال على المركبات والطرق التي لا تتم صيانتها بالشكل المناسب.


بركان-النار-في-جواتيمالا (1)

ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا إلى 15 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 15 قتيلا وفقدان نحو 17 آخرين، وذلك بعدما لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته جراء الحادث. وذكرت الشرطة النيوزيلندية وفقا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن القتيل كان قد تم احتجازه بالمستشفى بعد إصابته في الثورات البركاني الذي اندلع الإثنين الماضي.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

كوريا الشمالية تجري تجربة «مهمة».. والهدف تعزيز الردع النووي

أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية وأن هذه التجربة سوف تعزز من قدرات الردع النووي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إجراء الاختبار مساء أمس في ساحة سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، والمعروفة باسم موقع دونجتشانج ري.
مون-جيه-إن-رئيس-كوريا-الجنوبية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادثي تصادم بكوريا الجنوبية

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثي تصادم كبيرين متتاليين على طريق سريع في جنوب شرق كوريا الجنوبية. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن الحادث الأول وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حوالى 10 سيارات ومن ضمنهم شاحنات بضائع، على طريق سريع متجه إلى يونج تشون في مقاطعة شمال جيونج سانج على بعد 301 كم جنوب سول كما تحطمت خلفها 20 سيارة أخرى على التوالي.
الفنلندية سانا مارين

أصغر رئيسة وزراء في العالم: لست مثلا أعلى وهذا سر نجاحي

تعد الفنلندية سانا مارين البالغة من العمر 34 عامًا، أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في العالم، إلا أنها قالت لرويترز، أمس الجمعة، إنها لا تشعر بكونها "مثلا أعلى". وعُينت مارين رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء، وبعد يومين وجدت نفسها كتفا إلى كتف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء السبع والعشرين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وابتسمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وجه مارين، وحضنتها بحرارة عندما التقتا في القمة ببروكسل.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]