مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم حافلة بنيبال

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

تحطم حافلة - أرشيفية

لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، فى حادث تحطم حافلة كانت تقل عددا من الحجاج الهندوس فى نيبال. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن براجوال ماهارجان مسئول بالشرطة النيبالية إن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي العاصمة كاتماندو وتحطمت، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في أسباب وقوع الحادث.