بسبب «التزويغ».. التحقيق مع 56 موظفًا في المنوفية

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

محافظ المنوفية

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون 56 من العاملين بالوحدات المحلية والصحية بمركز أشمون ومستشفى أشمون العام للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية لتركهم العمل والغياب بدون إذن. كما أحال المحافظ اليوم الأحد، أطقم النوبتجية المسائية بالوحدة الصحية برملة الأنجب وجريس للتحقيق لغلق الوحدتين وعدم تواجد العاملين بهما، كما أحال مسئولي الحملات الميكانيكية بمركز أشمون والوحدات القروية التابعة لها للتحقيق لعدم وجود محاضر دراسة استهلاك وقود المعدات، وعدم وجود سجل حركة تشغيل وأعطال للسيارات، وعدم ترقيم دفاتر أوامر تشغيل بأرقام مطبوعة.

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتلافي الملاحظات الواردة بتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وتحصيل متأخرات رسوم النظافة ورفع نواتج التطهير وتمهيد طريق شما - رملة الأنجب ورد الشيء لأصله - وكذا تحسين مستوى الإنارة بطريق ساقية المنقدي – شما وطريق طهواي