سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب «التزويغ».. التحقيق مع 56 موظفًا في المنوفية

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون 56 من العاملين بالوحدات المحلية والصحية بمركز أشمون ومستشفى أشمون العام للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية لتركهم العمل والغياب بدون إذن. كما أحال المحافظ اليوم الأحد، أطقم النوبتجية المسائية بالوحدة الصحية برملة الأنجب وجريس للتحقيق لغلق الوحدتين وعدم تواجد العاملين بهما، كما أحال مسئولي الحملات الميكانيكية بمركز أشمون والوحدات القروية التابعة لها للتحقيق لعدم وجود محاضر دراسة استهلاك وقود المعدات، وعدم وجود سجل حركة تشغيل وأعطال للسيارات، وعدم ترقيم دفاتر أوامر تشغيل بأرقام مطبوعة.
وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتلافي الملاحظات الواردة بتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وتحصيل متأخرات رسوم النظافة ورفع نواتج التطهير وتمهيد طريق شما - رملة الأنجب ورد الشيء لأصله - وكذا تحسين مستوى الإنارة بطريق ساقية المنقدي – شما وطريق طهواي
اقرأ المزيد
التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (2)

نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
الرئيس-السيسى

السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".
سامح-شكري (1)

شكري: أحداث 2011 أثرت سلبيا على مفهوم الدولة الوطنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية، نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسئولياتها، مضيفا أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع، وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الارهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يقتصر على المنطقة العربية.
طقس-معتدل (2)

غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
Capture

بسبب الغياب و«التزويغ».. التحقيق مع 105 مدرسين في المنوفية

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، اليوم الأربعاء، مديري مدرستين ثانويتين ، ومدرسة ابتدائية للتحقيق ، بسبب ضعف الإشراف، وسوء مستوى النظافة ، كما أحال 105 مدرسين إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم للغياب، والتأخير عن المواعيد الرسمية للعمل. جاء ذلك خلال جولته التفتيشية "المفاجئة " صباح اليوم، على عدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، رافقه خلالها فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
رش- ذباب (11)

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالي يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]