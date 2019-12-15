انطلاق فاعليات ثاني أيام منتدى شباب العالم(بث مباشر)

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر فاعليات منتدى شباب العالم، لحضور ثاني أيام المنتدى، ويشارك الرئيس اليوم الأحد في جلسة تحت عنوان «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين». وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، بحضور الرئيس، وقرينته انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة.

ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار 4 أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما. وأعرب لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته الافتتاحية خلال منتدى