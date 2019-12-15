رياح وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

شهدت معظم محافظات الجمهورية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، نتيجة الأمطار الغزيرة، وهو ما حذرت منه أمس هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار ووجود الرياح على بعض الأنحاء اعتبار من اليوم ولمدة 72 ساعة.
ففي الغربية، شهدت المحافظة أمطارا غزيرة مصحوبة ببرودة مما أدى إلى تراكم المياه بالشوارع والميادين، وقد وجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة شفط مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أية حوادث.
وفي القليوبية، سقطت أمطار متوسطة في الساعات الأولى من الصباح على مختلف أنحاء المحافظة وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس السيئ.ودفعت شركة مياه القليوبية معدات الشركة إلى النقاط الساخنة فور سقوط الأمطار لرفع أية مياه تتجمع من الأمطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق
وفي القليوبية، سقطت أمطار متوسطة في الساعات الأولى من الصباح على مختلف أنحاء المحافظة وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس السيئ.
ودفعت شركة مياه القليوبية معدات الشركة إلى النقاط الساخنة فور سقوط الأمطار لرفع أية مياه تتجمع من الأمطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة.
ووجه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار؛ حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.
وكلف المحافظ المسؤولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس، كما طالب إدارة المرور بإعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بأي شلل مروري.
وفى محافظة الإسكندرية، تعرضت لأمطار غزيرة، مما أدى إلى تراكم المياه بالشوارع والميادين، وأثر ذلك على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين إلى أعمالهم والطلبة للمدارس والجامعات.
واتخذت المحافظة وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه، حيث تم الدفع بسيارات شفط المياه بكافة المناطق لمنع تراكمها وتسهيل حركة المارة.
من جانبها، عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية طارق شاهين مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي للميناء.