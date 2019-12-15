رياح وأمطار غزيرة.. الطقس السيئ يضرب المحافظات

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

أمطار

شهدت معظم محافظات الجمهورية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، نتيجة الأمطار الغزيرة، وهو ما حذرت منه أمس هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار ووجود الرياح على بعض الأنحاء اعتبار من اليوم ولمدة 72 ساعة. ففي الغربية، شهدت المحافظة أمطارا غزيرة مصحوبة ببرودة مما أدى إلى تراكم المياه بالشوارع والميادين، وقد وجه المحافظ الدكتور طارق رحمي رؤساء المدن والأحياء بضرورة شفط مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أية حوادث.

وفي القليوبية، سقطت أمطار متوسطة في الساعات الأولى من الصباح على مختلف أنحاء المحافظة وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب تقلبات الطقس السيئ.ودفعت شركة مياه القليوبية معدات الشركة إلى النقاط الساخنة فور سقوط الأمطار لرفع أية مياه تتجمع من الأمطار، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق