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تفاصيل التقرير الإحصائي الثاني لمؤشرات أهداف التنمية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
مؤشرات
مؤشرات
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفا، 169 غاية، و244 مؤشرا تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.
ويظهر التقرير توافر 116 مؤشرا من إجمالي 244 مؤشرا، وفيما يلي استعراض للتقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة: الهدف السادس والخاص بمياه الشرب بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الأمنة 96.8% عام 2017. الهدف السابع والخاص بالطاقة بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7% عام
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وزارة-المالية

1700 موظف بالدولة جاهزون لتنفيذ موازنة البرامج

أكد محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أشادت بالتجربة المصرية في تطبيق موازنات «البرامج والأداء»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، بما يرتقي بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك مصر إيران، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1477 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
جمارك

113 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 113 مليونا و99 ألفا و113 جنيها. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 590 مليونا و418 ألفا و402 جنيه. وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 358 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشيء مختلفة، و873 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية بلغت 322 مليونا و927 ألفا و459 جنيها، بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 50 مليونا و890 ألفا و628 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 107 بيانات جمركية ترانزيت.
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لحوم-العيد (1)

الأسماك واللحوم.. 10 سلع قادت تراجع التضخم في نوفمبر

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل معدلا سالبا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
البنك-المركزي

البنك المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 2.1%

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم الأساسي ليسجل نحو 2.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 2.7% خلال شهر أكتوبر السابق عليه. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
دكتور-محمود-محي-الدين-اثناء-مشاركته-في-مؤتمر-البورصات-العربية

محيي الدين: ارتفاع عدد الفقراء العرب إلى 18 مليونا

قال محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي إن الفقر المدقع في الوطن العربي تضاعف مؤخرا ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%. وأضاف محيي الدين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019 بالقاهرة اليوم الأحد، أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع. وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي طبقا لمؤشرات الدول العربية. وأشار إلى أن التقديرات الأولية من مؤسسات التمويل تشير إلى ارتفاع معدلات النمو على مستوى الوطن العربي للعام المقبل إلى 2.6%.
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