تفاصيل التقرير الإحصائي الثاني لمؤشرات أهداف التنمية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

مؤشرات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفا، 169 غاية، و244 مؤشرا تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

ويظهر التقرير توافر 116 مؤشرا من إجمالي 244 مؤشرا، وفيما يلي استعراض للتقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة: الهدف السادس والخاص بمياه الشرب بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الأمنة 96.8% عام 2017. الهدف السابع والخاص بالطاقة بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7% عام