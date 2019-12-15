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السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
ليبيا
ليبيا
أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد. وذكرت السفارة الليبية في بيان صحفي بثته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، "إن سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر". وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.
وأكدت البعثة في بيان لها أمس أن طاقمها، بدءا من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقيات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها؛ بسبب دعمها للإرهاب وتفريطها
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قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم أمين سر فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطنيين، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور. وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.
مظاهرات العراق

العراق: المحتجون يغلقون طرقا رئيسية في 3 محافظات

أغلق متظاهرون، اليوم الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم". وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.
الجيش-الليبي

معركة الحسم تتواصل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في طرابلس

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
المظاهرات- في- لبنان (3)

قنابل الغاز VS الحجارة.. الأمن يطارد المتظاهرين في شوارع بيروت

شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم السبت، مطاردات واسعة النطاق بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين كانوا قد تجمعوا في وقت سابق أمام مقر مجلس النواب بساحة النجمة، حيث تراجع المتظاهرون إلى ساحة الشهداء تحت وطأة القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوى الأمنية بكثافة شديدة، وعلت سماء وسط بيروت سحب كثيفة من دخان القنابل المسيلة للدموع الذي أطلق بغزارة في الشوارع القريبة من مقر المجلس النيابي ووصل إلى ساحات التظاهر الرئيسية، لا سيما ساحة الشهداء، في ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 5 مصابين جراء الاشتباكات ونقلهم إلى المستشفيات القريبة بالمنطقة.
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علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".
اردوغان والسراج - ليبيا

اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
حفتر

وفد أمريكي رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث أزمة ليبيا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، أول من أمس الأحد، حيث ناقشوا الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي، موضحة أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.
طقس-معتدل (2)

اليوم.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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