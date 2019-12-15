السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

ليبيا

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد. وذكرت السفارة الليبية في بيان صحفي بثته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، "إن سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر". وقد أعلنت البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها، انشقاقها عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وانحيازها التام للشعب الليبي وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب.

وأكدت البعثة في بيان لها أمس أن طاقمها، بدءا من السفير والقائم بالأعمال والقنصل والملحقيات العاملة بالسفارة، لا يعترفون بحكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقيات غير معترف بها مع الجانب التركي، داعية البعثات الدبلوماسية الليبية في العالم للانشقاق عن حكومة السراج وفك ارتباطها بها؛ بسبب دعمها للإرهاب وتفريطها