رياضة

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

تحرير:أحمد سعيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الأهلي
الأهلي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته المتتالية في مبارياته بالمسابقة المحلية، حيث خاص خمسة مباريات فاز في جميعهم، وسجل 17 هدفا واستقبلت شباكه هدف وحيد، وهي أفضل انطلاقة المارد الأحمر في تاريخه بالدوري الممتاز. ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في كل المباريات التي
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الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .
الاهلي- والهلال السوداني (4)

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
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الاهلي- والهلال السوداني (4)

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي
محمود الخطيب - ريني فايلر

محمود الخطيب يجتمع بفايلر ومحسن صالح

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، غدًا الإثنين من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل، وطلب محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلسة مع رينيه فايلر غدًا بحضور لجنة التخطيط ومناقشة طلبات السويسري، والمراكز التي تحتاج دعم، خلال الفترة المُقبلة.
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الاهلى- والجونة (7)

الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».
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