الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

تحرير:أحمد سعيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.

ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته المتتالية في مبارياته بالمسابقة المحلية، حيث خاص خمسة مباريات فاز في جميعهم، وسجل 17 هدفا واستقبلت شباكه هدف وحيد، وهي أفضل انطلاقة المارد الأحمر في تاريخه بالدوري الممتاز. ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في كل المباريات التي