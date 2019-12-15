رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

تحرير:أحمد سعيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
الأهلي
الأهلي
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في كل المباريات التي خاضها بالمسابقة المحلية، بينما يتبقى له مباراتين مؤجلين مع كلًا من المصري البورسعيدي والزمالك. ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته المتتالية في مبارياته بالمسابقة المحلية، حيث خاص خمسة مباريات فاز في جميعهم،
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الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .
الاهلى -ووادي دجلة (8)

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
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الاهلى -ووادي دجلة (8)

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
محمود الخطيب - ريني فايلر

محمود الخطيب يجتمع بفايلر ومحسن صالح

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، غدًا الإثنين من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل، وطلب محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلسة مع رينيه فايلر غدًا بحضور لجنة التخطيط ومناقشة طلبات السويسري، والمراكز التي تحتاج دعم، خلال الفترة المُقبلة.
مران-الاهلى (1)

مران الأهلي.. طلب فايلر وتدريبات استشفائية للأساسيين

أنهى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أول تدريب له في تونس، والذي انطلق في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وأقيم على ملعب الجامعة التونسية بالمنزه، استعدادًا لموقعته مع فريق النجم الساحلي، في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث بدأ المران الجماعي بعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة فنية، طلب فيها من اللاعبين التركيز في المرحلة المُقبلة وغلق صفحة الفوز على فريق الجونة. فيما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة، اشتملت تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة، وتدريبات خفيفة بعد رحلة السفر.
عمار-حمدي - صلاح-محسن

فايلر يرفض طلب المسؤولين في الأهلي بشأن عمار حمدي

تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار عمار حمدي، لاعب القلعة الحمراء، فى الفريق، رافضًا فكرة الاستغناء عن اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبدى فايلر إعجابه الشديد بقدرات عمار حمدي، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. وعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، العروض التي قُدمت من أجل الظفر بخدمات عمار حمدي في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ورفض فايلر فكرة مناقشة العروض من الأساس.
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