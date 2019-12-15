التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

تحرير:أحمد سعيد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

الأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في كل المباريات التي خاضها بالمسابقة المحلية، بينما يتبقى له مباراتين مؤجلين مع كلًا من المصري البورسعيدي والزمالك. ويأمل الأهلي في مواصلة انتصاراته المتتالية في مبارياته بالمسابقة المحلية، حيث خاص خمسة مباريات فاز في جميعهم،