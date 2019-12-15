غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 20شبين الكوم 11 20طنطا 11 20دمنهور 11 21الإسكندرية 12 22بلطيم 11 21مطروح 11 21السلوم 12 20سيوة 11 22بورسعيد 12 20دمياط 12 21الزقازيق 12 20الإسماعيلية 13 20السويس 13 20العريش 10 21 رفح 10 20رأس سدر 16 20 نخل 04 18 نويبع 13 20 طابا