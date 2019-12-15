شكري: أحداث 2011 أثرت سلبيا على مفهوم الدولة الوطنية

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية، نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسئولياتها، مضيفا أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع، وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الارهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يقتصر على المنطقة العربية.

وذكر شكري، اليوم الأحد، خلال جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدولي" ضمن أعمال منتدى شباب العالم الثالث المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أن الأحداث كان لها أثر على القضية الفلسطينية وأدت إلى استقطاب الشباب والمقاتلين واستغلال التنظيمات لدعاوى غير سليمة من الدين الإسلامي، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل