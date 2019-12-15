رياضة

الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

تحرير:محمد جمال ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .
ومن المتوقع أن يكوت تشكيل نادي مصر علي النحو التالي..   وليد توفيق -علاء عطا – محمود شبانة – أحمد سعيد أوكا – مصطفى كالوشا -إسلام صالح – أحمد يوسف – محمود توبه – محمد رامبو -عصام ثروت بينما يأتي تشكيل الإسماعيلي المتوقع علي النحو التالي ... محمد مجدي-محمود
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الاهلي- والهلال السوداني (4)

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : جونيور أجايي
الاهلى -ووادي دجلة (8)

الأهلي يبحث عن استكمال سلسلة الانتصارات أمام الحرس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساء ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويطمح الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة،حيث يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق مباراتين عن القلعة الحمراء.
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
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عمار-حمدي - صلاح-محسن

فايلر يرفض طلب المسؤولين في الأهلي بشأن عمار حمدي

تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار عمار حمدي، لاعب القلعة الحمراء، فى الفريق، رافضًا فكرة الاستغناء عن اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبدى فايلر إعجابه الشديد بقدرات عمار حمدي، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. وعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، العروض التي قُدمت من أجل الظفر بخدمات عمار حمدي في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ورفض فايلر فكرة مناقشة العروض من الأساس.
وادي دجلة‎

«إف سي مصر VS وادي دجلة».. صراع القاع في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء إف سي مصر أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وتامر سمير، بينما سيكون يحيى عبد الحميد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

اليوم.. قمة مصرية إمارتية بين الإسماعيلي والجزيرة

يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي الجزيرة الإماراتي أمام الإسماعيلي، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الاسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد وهو الصعود الى دور الـ 8 للبطولة العربية، خاصة وهي البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
الاهلى- والجونة (15)

عبدالحفيظ: لماذا تغير ترتيب المباريات بالدورى؟

انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتغيير ترتيب جولات بطولة الدوري الممتاز. وفاز الأهلي على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
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