الإسماعيلي يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام مصر

تحرير:محمد جمال ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

الإسماعيلي

يلتقي فريق الإسماعيلي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، نظيره اف سي مصر، في المباراة التي من المقرر إقامتها علي ستاد الكلية الحربية، بالأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري، ويحتل فريق مصر المركز الـرابع عشر من جدول الدوري برصيد سبع نقاط، جمعها من سبع مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أربع مباريات وخسر في مباراة اخري . بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد عشر نقاط جميعها من فوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر في ثلاثة مباريات اخرين .

ومن المتوقع أن يكوت تشكيل نادي مصر علي النحو التالي.. وليد توفيق -علاء عطا – محمود شبانة – أحمد سعيد أوكا – مصطفى كالوشا -إسلام صالح – أحمد يوسف – محمود توبه – محمد رامبو -عصام ثروت بينما يأتي تشكيل الإسماعيلي المتوقع علي النحو التالي ... محمد مجدي-محمود



ومن المتوقع أن يكوت تشكيل نادي مصر علي النحو التالي..



وليد توفيق -علاء عطا – محمود شبانة – أحمد سعيد أوكا – مصطفى كالوشا -إسلام صالح – أحمد يوسف – محمود توبه – محمد رامبو -عصام ثروت





بينما يأتي تشكيل الإسماعيلي المتوقع علي النحو التالي ...



محمد مجدي-محمود البدري-باهر المحمدي-محمد هاشم-أحمد أيمن-محمد بيومي-همام طارق-محمود دونجا-عبدالرحمن مجدي-بينسون شيلونجو-بيكيتي سيلفا



ويبحث فريق الإسماعيلي عن الفوز للعودة لمواجهة كبار الدوري علي اللقب، بينما يحاول مصر الفوز للوصول لثلاث نقاط ثمينة تعدل من مركزه في الدوري المصري لتفادي الهبوط هذا الموسم .