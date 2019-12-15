السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".

وأشار الرئيس، في مداخلة له خلال جلسة (التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين) ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إلى أهمية عقد المنتدى باعتباره فرصة للاستماع بشكل متنوع من شخصيات مختلفة لوضوع واحد، لافتا إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات