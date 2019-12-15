نائب: 17% من الطلاب يفكرون في الانتحار بسبب التنمر

تحرير:أحمد جاد ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

التنمر - صورة تعبيرية

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة جميع أنواع التنمر بين طلاب المدارس وكذلك ما يصدر عن المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور إدارة المدرسة والاخصائيين النفسي والاجتماعي في التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب، محذرا من هذه الظاهرة، وعواقبها على الطلاب ما ينعكس ذلك على المجتمع، لافتا إلى أن دراسة بريطانية حديثة أكدت أن 17% من الأطفال يفكرون فى الانتحار بسبب التنمر فى المدرسة، ما يعنى أن هناك طفلا من بين كل 5 أطفال يفكرون فى الانتحار وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأشار عابد، في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن الأمر يتسبب في فقدان القدرة على التعبير عن المشاعر، والميل للعزلة والوحدة وقلة التواصل الاجتماعي الناتج عن الخوف من التعرض لأذى ومضايقات جديدة، ويجعل الطفل غير قادر على تحقيق إنجازات أكاديمية وعلمية وعملية مثل غيره، حتى وإن كان الأطفال متميزون وتتوافر الإمكانيات